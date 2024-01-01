24 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 24 червня, відзначає день народження Уповноважений Верховної Ради України з прав людини лучанин Роман Романюк (на фото).Також особисте свято цього дня має голова правління ГО «Асоціація регіонального розвитку», колишній заступник луцького міського головита атовець, юристІменинники цього дня – ті, хто носить ім'я Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Марія. Вітаємо їх та щиро зичимо мирного неба, міцного здоров’я та добробуту!24 червня 1905 року відбулася у Луцьку урочиста церемонія закладення наріжного каменя у фундамент майбутньої лютеранської кірхи, запроектованої архітектором Християном Бойтельспахером у неоготичному стилі.У цей день 2000 року відкрився Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки у Луцьку.