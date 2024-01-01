24 червня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 24 червня, відзначає день народження Уповноважений Верховної Ради України з прав людини лучанин Роман Романюк (на фото).
Також особисте свято цього дня має голова правління ГО «Асоціація регіонального розвитку», колишній заступник луцького міського голови Петро Гоцалюк та атовець, юрист Сергій Мовшук.
Іменинники цього дня – ті, хто носить ім'я Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Марія. Вітаємо їх та щиро зичимо мирного неба, міцного здоров’я та добробуту!
24 червня 1905 року відбулася у Луцьку урочиста церемонія закладення наріжного каменя у фундамент майбутньої лютеранської кірхи, запроектованої архітектором Християном Бойтельспахером у неоготичному стилі.
У цей день 2000 року відкрився Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки у Луцьку.
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Також особисте свято цього дня має голова правління ГО «Асоціація регіонального розвитку», колишній заступник луцького міського голови Петро Гоцалюк та атовець, юрист Сергій Мовшук.
Іменинники цього дня – ті, хто носить ім'я Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Марія. Вітаємо їх та щиро зичимо мирного неба, міцного здоров’я та добробуту!
24 червня 1905 року відбулася у Луцьку урочиста церемонія закладення наріжного каменя у фундамент майбутньої лютеранської кірхи, запроектованої архітектором Християном Бойтельспахером у неоготичному стилі.
У цей день 2000 року відкрився Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки у Луцьку.
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