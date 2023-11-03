Поет з Волині виступив перед колегами з США та ініціював збір на луцький сиротинець

Ігор Павлюк виступив онлайн на з’їзді Національної федерації державних поетичних товариств (National Federation of State Poetry Societies) Сполучених Штатів Америки із доповіддю «Писання поезії під вогнем», в якій розповів про історію української літератури та її сучасний стан в умовах війни, а також ініціював збір коштів для луцького сиротинця.



У коментарі журналістам



«Представник Національної федерації державних поетичних товариств (National Federation of State Poetry Societies) Сполучених Штатів Америки Джо Кавано повідомив, що мені хочуть організувати тур Америкою, мінімум п’ять штатів. Мовляв зберете кошти для України. Я хотів для сиріт. Сам виріс сиротою, знайшов у Луцьку навіть будинок сиріт. Відвідав його, познайомився з директором. Та згодом я подумав і від туру відмовився, а вирішив виступити онлайн. Мені немає ще 60 років, не хотів, аби мене вважали черговим втікачем з України у такий складний період. Попросив, аби ті гроші, які хотіли потратити на мій тур, переказали сиротам», – розповів поет.



Під час своєї промови Ігор Павлюк в тому числі розповів про тяжку долю дітей-сиріт в Україні. Про те, що за час повномасштабного вторгнення значно побільшало дітей, які втратили обох батьків.



«В третій частині свого виступу я розповів присутнім про сиріт і оголосив збір для діток, які виховуються у луцькому сиротинці», – зазначив Ігор Павлюк.

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