У місті на Волині урочисто запалили Олімпійський вогонь

У місті на Волині урочисто запалили Олімпійський вогонь
23 червня, у Міжнародний Олімпійський день у місті Ковелі, що на Волині, на оновленому стадіоні "Локомотив" урочисто запалили Олімпійський вогонь. Це зробив голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

Далі естафету запалювання Олімпійського вогню він передав іншим містам України, повідомила кореспондентка Суспільного.

Нести факел з Олімпійським вогнем випала честь Олексію Сичу, гравцю Олімпійської збірної України з футболу. Спортсмен родом з Рівненщини, футболом займається з четвертого класу.

"Емоції неперевершені. Я дуже пишаюся цим, що я та моя команда з футболу змогли досягнути цього результату і ми вийшли на олімпіаду в Парижі", — розповів спортсмен.

Олексій Сич передав факел Вадиму Гутцайту, який і запалив Олімпійський вогонь.

Голова НОК України передав онлайн-естафету запалювання Олімпійського вогню учасниці Олімпійських ігор, легкоатлетці Ярославі Магучіх.

На урочисте запалювання Олімпійського вогню у Ковель приїхали команди регіональних відділень НОК України.

"На жаль, Чернігівщина потерпає від щоденних бомбардувань. В нас дуже постраждала і знищена спортивна інфраструктура, але в сьогоднішніх умовах наші тренери, наші вчителі фізкультури, наша вся спортивна Олімпійська громадськість продовжує працювати", — розповіла голова відділення НОК у Чернігівській області Ніна Лемеш.

В рамках Олімпійського дня у Ковелі тривав і обласний фестиваль фізичної культури, в якому брали участь 600 учасників із 26 громад Волині, розповів директор Департаменту культури молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Хвіщук. З його слів, з Волині на Олімпійські ігри поїде шестеро спортсменів.

Вадим Гутцайт каже, що відбори на олімпійські ігри ще не завершені, але вже відомо про 112 спортсменів, які попри щоденні обстріли та відключення електроенергії, готуються представляти Україну на Олімпіаді у Франції.

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Теги: Олімпійський вогонь, Ковель
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