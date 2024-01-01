В «Укренерго» оприлюднили графіки відключення електрики на 24 червня
Сьогодні, 20:35
У понеділок 24 червня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Графіки будуть застосовувати з 00:00 до 24:00.
Зазначається, що з 19:00 до 23:00 обмеження будуть більшими через підвищене споживання електроенергії на початку робочого тижня та складну ситуацію в енергосистемі після останніх обстрілів.
Причиною змін у графіках є необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми та зменшення навантаження в пікові години споживання.
НЕК «Укренерго» закликає громадян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та за можливості зменшити споживання електроенергії у вказані години.
На сайті "Волиньобленерго" можна подивитися графіки відключення на завтра для вашої черги за цим посиланням.
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Графіки будуть застосовувати з 00:00 до 24:00.
Зазначається, що з 19:00 до 23:00 обмеження будуть більшими через підвищене споживання електроенергії на початку робочого тижня та складну ситуацію в енергосистемі після останніх обстрілів.
Причиною змін у графіках є необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми та зменшення навантаження в пікові години споживання.
НЕК «Укренерго» закликає громадян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та за можливості зменшити споживання електроенергії у вказані години.
На сайті "Волиньобленерго" можна подивитися графіки відключення на завтра для вашої черги за цим посиланням.
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