В «Укренерго» оприлюднили графіки відключення електрики на 24 червня





Графіки будуть застосовувати з 00:00 до 24:00.



Зазначається, що з 19:00 до 23:00 обмеження будуть більшими через підвищене споживання електроенергії на початку робочого тижня та складну ситуацію в енергосистемі після останніх обстрілів.



Причиною змін у графіках є необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми та зменшення навантаження в пікові години споживання.



НЕК «Укренерго» закликає громадян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та за можливості зменшити споживання електроенергії у вказані години.



На сайті "Волиньобленерго" можна подивитися графіки відключення на завтра для вашої черги за цим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок 24 червня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».Графіки будуть застосовувати з 00:00 до 24:00.Зазначається, що з 19:00 до 23:00 обмеження будуть більшими через підвищене споживання електроенергії на початку робочого тижня та складну ситуацію в енергосистемі після останніх обстрілів.Причиною змін у графіках є необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми та зменшення навантаження в пікові години споживання.НЕК «Укренерго» закликає громадян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та за можливості зменшити споживання електроенергії у вказані години.На сайті "Волиньобленерго" можна подивитися графіки відключення на завтра для вашої черги за цим посиланням

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