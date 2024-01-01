В «Укренерго» оприлюднили графіки відключення електрики на 24 червня

В «Укренерго» оприлюднили графіки відключення електрики на 24 червня
У понеділок 24 червня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Графіки будуть застосовувати з 00:00 до 24:00.

Зазначається, що з 19:00 до 23:00 обмеження будуть більшими через підвищене споживання електроенергії на початку робочого тижня та складну ситуацію в енергосистемі після останніх обстрілів.

Причиною змін у графіках є необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми та зменшення навантаження в пікові години споживання.

НЕК «Укренерго» закликає громадян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та за можливості зменшити споживання електроенергії у вказані години.

На сайті "Волиньобленерго" можна подивитися графіки відключення на завтра для вашої черги за цим посиланням.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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