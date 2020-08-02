Сезон у розпалі: скільки коштують світязькі пончики та з якими начинками продають
Сьогодні, 21:15
Чимало волинян у сезон літніх канікул та відпусток ринулись відпочивати на озеро Світязь. Разом з відпочивальниками на пляж вийшли й продавці легендарних світязьких пончиків.
Журналісти сайту «Конкурент» дізналися, яка ціна цьогоріч на пончики та які начинки пропонують відпочивальникам.
Ціна на світязький скарб – 40 гривень. До слова, минулого року вартість була такою ж.
Як розповіли продавці, найпопулярнішими начинками є чорниці, згущене молоко, мак та вишні.
Цьогоріч відпочивальникам традиційно пропонують смаколики з такими начинками:
чорниця,
вишня,
полуниця,
черешня,
ожина,
абрикос,
мак,
згущене молоко,
шоколад,
з сосикою,
з капустою
Продають їх місцеві жінки-трудівниці, які ходять з велосипедами поміж відпочивальників та дітвора.
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Журналісти сайту «Конкурент» дізналися, яка ціна цьогоріч на пончики та які начинки пропонують відпочивальникам.
Ціна на світязький скарб – 40 гривень. До слова, минулого року вартість була такою ж.
Як розповіли продавці, найпопулярнішими начинками є чорниці, згущене молоко, мак та вишні.
Цьогоріч відпочивальникам традиційно пропонують смаколики з такими начинками:
чорниця,
вишня,
полуниця,
черешня,
ожина,
абрикос,
мак,
згущене молоко,
шоколад,
з сосикою,
з капустою
Продають їх місцеві жінки-трудівниці, які ходять з велосипедами поміж відпочивальників та дітвора.
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