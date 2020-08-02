Сезон у розпалі: скільки коштують світязькі пончики та з якими начинками продають





Журналісти сайту



Ціна на світязький скарб – 40 гривень. До слова, минулого року вартість була такою ж.



Як розповіли продавці, найпопулярнішими начинками є чорниці, згущене молоко, мак та вишні.



Цьогоріч відпочивальникам традиційно пропонують смаколики з такими начинками:



чорниця,

вишня,

полуниця,

черешня,

ожина,

абрикос,

мак,

згущене молоко,

шоколад,

з сосикою,

з капустою



Продають їх місцеві жінки-трудівниці, які ходять з велосипедами поміж відпочивальників та дітвора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чимало волинян у сезон літніх канікул та відпусток ринулись відпочивати на озеро Світязь. Разом з відпочивальниками на пляж вийшли й продавці легендарних світязьких пончиків.Журналісти сайту «Конкурент» дізналися, яка ціна цьогоріч на пончики та які начинки пропонують відпочивальникам.Ціна на світязький скарб – 40 гривень. До слова, минулого року вартість була такою ж.Як розповіли продавці, найпопулярнішими начинками є чорниці, згущене молоко, мак та вишні.Цьогоріч відпочивальникам традиційно пропонують смаколики з такими начинками:чорниця,вишня,полуниця,черешня,ожина,абрикос,мак,згущене молоко,шоколад,з сосикою,з капустоюПродають їх місцеві жінки-трудівниці, які ходять з велосипедами поміж відпочивальників та дітвора.

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