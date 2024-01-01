Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, якою буде погода у понеділок, 24 червня, у Луцьку та на території області.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.
У Луцьку - мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень - невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.
У Луцьку - мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень - невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.
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