Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 червня
Волинські синоптики розповіли, якою буде погода у понеділок, 24 червня, у Луцьку та на території області.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

На Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень - місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.

У Луцьку - мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень - невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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