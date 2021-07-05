Абсолютною чемпіонкою Європи стала важкоатлетка з Волині Софія Козак

Абсолютною чемпіонкою Європи стала важкоатлетка з Волині Софія Козак
На Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед дівчат до 17 років у ваговій категорії понад 81 кг спортсменка з міста Камінь-Каширський Софія Козак стала абсолютною чемпіонкою.

Дівчина здобула три золоті медалі, повідомили у Федерації важкої атлетики України, пише Суспільне.

Спортсменка виборола титул чемпіонки Європи з результатом в сумі двоборства 215 кг (ривок 95 кг + поштовх 120 кг) і отримала золоті медалі в ривку, в поштовху і в сумі двоборства.

Тренує дівчину — Валентин Андрусь. Напередодні, ще одна вихованка Валентина Андруся Анна Король теж виборола три медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років.

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Теги: Волинь, важкоатлетка, чемпіонка
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