Абсолютною чемпіонкою Європи стала важкоатлетка з Волині Софія Козак
Сьогодні, 19:30
На Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед дівчат до 17 років у ваговій категорії понад 81 кг спортсменка з міста Камінь-Каширський Софія Козак стала абсолютною чемпіонкою.
Дівчина здобула три золоті медалі, повідомили у Федерації важкої атлетики України, пише Суспільне.
Спортсменка виборола титул чемпіонки Європи з результатом в сумі двоборства 215 кг (ривок 95 кг + поштовх 120 кг) і отримала золоті медалі в ривку, в поштовху і в сумі двоборства.
Тренує дівчину — Валентин Андрусь. Напередодні, ще одна вихованка Валентина Андруся Анна Король теж виборола три медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років.
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Дівчина здобула три золоті медалі, повідомили у Федерації важкої атлетики України, пише Суспільне.
Спортсменка виборола титул чемпіонки Європи з результатом в сумі двоборства 215 кг (ривок 95 кг + поштовх 120 кг) і отримала золоті медалі в ривку, в поштовху і в сумі двоборства.
Тренує дівчину — Валентин Андрусь. Напередодні, ще одна вихованка Валентина Андруся Анна Король теж виборола три медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років.
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Сьогодні, 19:30