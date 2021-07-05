Абсолютною чемпіонкою Європи стала важкоатлетка з Волині Софія Козак

Софія Козак стала абсолютною чемпіонкою.



Дівчина здобула три золоті медалі, повідомили у Федерації важкої атлетики України, пише



Спортсменка виборола титул чемпіонки Європи з результатом в сумі двоборства 215 кг (ривок 95 кг + поштовх 120 кг) і отримала золоті медалі в ривку, в поштовху і в сумі двоборства.



Тренує дівчину — Валентин Андрусь. Напередодні, ще одна вихованка Валентина Андруся Анна Король теж виборола три медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед дівчат до 17 років у ваговій категорії понад 81 кг спортсменка з міста Камінь-Каширськийстала абсолютною чемпіонкою.Дівчина здобула три золоті медалі, повідомили у Федерації важкої атлетики України, пише Суспільне Спортсменка виборола титул чемпіонки Європи з результатом в сумі двоборства 215 кг (ривок 95 кг + поштовх 120 кг) і отримала золоті медалі в ривку, в поштовху і в сумі двоборства.Тренує дівчину —. Напередодні, ще одна вихованка Валентина Андрусятеж виборола три медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію