Порушення з боку ТЦК: оновили номери телефонів, куди можна звертатися





Як передає



«Ми прагнемо побудувати якісну систему зворотного звʼязку та оперативно реагування на будь-які проблеми і зловживання в ТЦК та СП. Для цього в кожному ОТЦК та СП визначені контактні номери телефонів», - ідеться у повідомленні.



Так, щоб забезпечити дієву комунікацію, у командуванні провели аналіз ефективності роботи кожного контакту та прийняли рішення оновити всі номери за єдиним стандартом.



Командування Сухопутних військ просить усіх, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні, звертатися:



Оперативне командування «Північ»:



Київський МТЦК та СП: (066) 033 78 17 - цілодобово



Київський ОТЦК та СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00)



Житомирський ОТЦК та СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00)



Чернігівський ОТЦК та СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00)



Черкаський ОТЦК та СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00)



Сумський ОТЦК та СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00)



Полтавський ОТЦК та СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00).



Оперативне командування «Південь»:



Кіровоградський ОТЦК та СП: (066) 033 79 62 - цілодобово



Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 033 79 52 - цілодобово



Одеський ОТЦК та СП: (066) 033 79 37 - цілодобово



Вінницький ОТЦК та СП: (066) 033 79 65 - цілодобово



Херсонський ОТЦК та СП: (066) 033 79 42 09:00-18:00



Оперативне командування «Захід»



Закарпатський ОТЦК та СП: (066) 033 80 24 - цілодобово



Івано-Франківський ОТЦК та СП: (066) 033 80 59 - цілодобово



Тернопільський ОТЦК та СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00)



Хмельницький ОТЦК та СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00)



Волинський ОТЦК та СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)



Львівський ОТЦК та СП: (066) 033 79 91 - цілодобово



Рівненський ОТЦК та СП: (066) 033 79 81 - цілодобово



Чернівецький ОТЦК та СП: (066) 033 80 61 - цілодобово.



Оперативне командування «Схід»:



Дніпропетровський ОТЦК та СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30)



Запорізький ОТЦК та СП: (066) 033 81 29 - цілодобово



Харківський ОТЦК та СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00)



Донецький ОТЦК та СП: (066) 033 81 35 - цілодобово



Луганський ОТЦК та СП: (066) 033 81 69 - цілодобово.



"Гаряча лінія" командування Сухопутних військ Збройних сил України: 0 800 301 937

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування Сухопутних військ для оперативного реагування на проблеми і зловживання в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки оновило всі контактні номери телефонів за єдиним стандартом.Як передає Укрінформ , про це повідомило командування Сухопутних військ Збройних сил України.«Ми прагнемо побудувати якісну систему зворотного звʼязку та оперативно реагування на будь-які проблеми і зловживання в ТЦК та СП. Для цього в кожному ОТЦК та СП визначені контактні номери телефонів», - ідеться у повідомленні.Так, щоб забезпечити дієву комунікацію, у командуванні провели аналіз ефективності роботи кожного контакту та прийняли рішення оновити всі номери за єдиним стандартом.Командування Сухопутних військ просить усіх, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні, звертатися:Київський МТЦК та СП: (066) 033 78 17 - цілодобовоКиївський ОТЦК та СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00)Житомирський ОТЦК та СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00)Чернігівський ОТЦК та СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00)Черкаський ОТЦК та СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00)Сумський ОТЦК та СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00)Полтавський ОТЦК та СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00).Кіровоградський ОТЦК та СП: (066) 033 79 62 - цілодобовоМиколаївський ОТЦК та СП: (066) 033 79 52 - цілодобовоОдеський ОТЦК та СП: (066) 033 79 37 - цілодобовоВінницький ОТЦК та СП: (066) 033 79 65 - цілодобовоХерсонський ОТЦК та СП: (066) 033 79 42 09:00-18:00Закарпатський ОТЦК та СП: (066) 033 80 24 - цілодобовоІвано-Франківський ОТЦК та СП: (066) 033 80 59 - цілодобовоТернопільський ОТЦК та СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00)Хмельницький ОТЦК та СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00)Львівський ОТЦК та СП: (066) 033 79 91 - цілодобовоРівненський ОТЦК та СП: (066) 033 79 81 - цілодобовоЧернівецький ОТЦК та СП: (066) 033 80 61 - цілодобово.Дніпропетровський ОТЦК та СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30)Запорізький ОТЦК та СП: (066) 033 81 29 - цілодобовоХарківський ОТЦК та СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00)Донецький ОТЦК та СП: (066) 033 81 35 - цілодобовоЛуганський ОТЦК та СП: (066) 033 81 69 - цілодобово."Гаряча лінія" командування Сухопутних військ Збройних сил України: 0 800 301 937

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