Порушення з боку ТЦК: оновили номери телефонів, куди можна звертатися
Сьогодні, 18:02
Командування Сухопутних військ для оперативного реагування на проблеми і зловживання в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки оновило всі контактні номери телефонів за єдиним стандартом.
Як передає Укрінформ, про це повідомило командування Сухопутних військ Збройних сил України.
«Ми прагнемо побудувати якісну систему зворотного звʼязку та оперативно реагування на будь-які проблеми і зловживання в ТЦК та СП. Для цього в кожному ОТЦК та СП визначені контактні номери телефонів», - ідеться у повідомленні.
Так, щоб забезпечити дієву комунікацію, у командуванні провели аналіз ефективності роботи кожного контакту та прийняли рішення оновити всі номери за єдиним стандартом.
Командування Сухопутних військ просить усіх, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні, звертатися:
Оперативне командування «Північ»:
Київський МТЦК та СП: (066) 033 78 17 - цілодобово
Київський ОТЦК та СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00)
Житомирський ОТЦК та СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00)
Чернігівський ОТЦК та СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00)
Черкаський ОТЦК та СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00)
Сумський ОТЦК та СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00)
Полтавський ОТЦК та СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00).
Оперативне командування «Південь»:
Кіровоградський ОТЦК та СП: (066) 033 79 62 - цілодобово
Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 033 79 52 - цілодобово
Одеський ОТЦК та СП: (066) 033 79 37 - цілодобово
Вінницький ОТЦК та СП: (066) 033 79 65 - цілодобово
Херсонський ОТЦК та СП: (066) 033 79 42 09:00-18:00
Оперативне командування «Захід»
Закарпатський ОТЦК та СП: (066) 033 80 24 - цілодобово
Івано-Франківський ОТЦК та СП: (066) 033 80 59 - цілодобово
Тернопільський ОТЦК та СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00)
Хмельницький ОТЦК та СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00)
Волинський ОТЦК та СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)
Львівський ОТЦК та СП: (066) 033 79 91 - цілодобово
Рівненський ОТЦК та СП: (066) 033 79 81 - цілодобово
Чернівецький ОТЦК та СП: (066) 033 80 61 - цілодобово.
Оперативне командування «Схід»:
Дніпропетровський ОТЦК та СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30)
Запорізький ОТЦК та СП: (066) 033 81 29 - цілодобово
Харківський ОТЦК та СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00)
Донецький ОТЦК та СП: (066) 033 81 35 - цілодобово
Луганський ОТЦК та СП: (066) 033 81 69 - цілодобово.
"Гаряча лінія" командування Сухопутних військ Збройних сил України: 0 800 301 937
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Як передає Укрінформ, про це повідомило командування Сухопутних військ Збройних сил України.
«Ми прагнемо побудувати якісну систему зворотного звʼязку та оперативно реагування на будь-які проблеми і зловживання в ТЦК та СП. Для цього в кожному ОТЦК та СП визначені контактні номери телефонів», - ідеться у повідомленні.
Так, щоб забезпечити дієву комунікацію, у командуванні провели аналіз ефективності роботи кожного контакту та прийняли рішення оновити всі номери за єдиним стандартом.
Командування Сухопутних військ просить усіх, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців ТЦК та СП, має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні, звертатися:
Оперативне командування «Північ»:
Київський МТЦК та СП: (066) 033 78 17 - цілодобово
Київський ОТЦК та СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00)
Житомирський ОТЦК та СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00)
Чернігівський ОТЦК та СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00)
Черкаський ОТЦК та СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00)
Сумський ОТЦК та СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00)
Полтавський ОТЦК та СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00).
Оперативне командування «Південь»:
Кіровоградський ОТЦК та СП: (066) 033 79 62 - цілодобово
Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 033 79 52 - цілодобово
Одеський ОТЦК та СП: (066) 033 79 37 - цілодобово
Вінницький ОТЦК та СП: (066) 033 79 65 - цілодобово
Херсонський ОТЦК та СП: (066) 033 79 42 09:00-18:00
Оперативне командування «Захід»
Закарпатський ОТЦК та СП: (066) 033 80 24 - цілодобово
Івано-Франківський ОТЦК та СП: (066) 033 80 59 - цілодобово
Тернопільський ОТЦК та СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00)
Хмельницький ОТЦК та СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00)
Волинський ОТЦК та СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)
Львівський ОТЦК та СП: (066) 033 79 91 - цілодобово
Рівненський ОТЦК та СП: (066) 033 79 81 - цілодобово
Чернівецький ОТЦК та СП: (066) 033 80 61 - цілодобово.
Оперативне командування «Схід»:
Дніпропетровський ОТЦК та СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30)
Запорізький ОТЦК та СП: (066) 033 81 29 - цілодобово
Харківський ОТЦК та СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00)
Донецький ОТЦК та СП: (066) 033 81 35 - цілодобово
Луганський ОТЦК та СП: (066) 033 81 69 - цілодобово.
"Гаряча лінія" командування Сухопутних військ Збройних сил України: 0 800 301 937
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