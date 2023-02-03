Поклала тіло до валізи, залила бетоном. За вбивство 10-річної дівчинки у Кривому Розі затримали матір

За вбивство 10-річної дівчинки у Кривому Розі затримали її 40-річну матір.Про це повідомили в обласній поліції. Правоохоронці та волонтери два дні розшукували зниклу безвісти дитину, але слідство встановило, що її матір приховує вбивство."Поліцейські розкрили цей цинічний та жорстокий злочин попри те, що жінка намагалась заплутати слідство. Матір дівчинки звернулася до поліції 20 червня та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася", — сказано в повідомленні.Для пошуків зниклої організували спецоперацію, був залучений весь особовий склад поліції — понад 50 правоохоронців, а також волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали можливих свідків, оглянули місцевість за допомогою дрону. Орієнтування з прикметами зниклої було розміщене на зупинках, магазинах, у парках.Паралельно поліцейські ювенальної превенції опитали знайомих та всіх, з ким дитина спілкувалася. Як виявилося, ніхто з них не бачив та не розмовляв з нею після 15 червня.Поліцейські встановили, що 15 червня під час сварки мати вбила власну доньку. Для приховання слідів злочину жінка поклала тіло до валізи, вивезла на дачу, перенесла до погребу та залила бетоном. 22 червня поліцейські знайшли тіло дівчинки. Його направлено на експертизу.Справу відкрили за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (пункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України).Наразі підозрювана жінка — в ізоляторі тимчасового тримання. Їй загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.