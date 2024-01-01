На Волині неповнолітнього мотоцикліста оштрафували за скоєну аварію
Сьогодні, 17:14
Любешівський райсуд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітнього за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Про це пише Район Любешів з посиланням на судову постанову.
У лютому поточного року неповнолітній юнак, ідеться в постанові, пізнього вечора, на дорозі між селами Велика Глуша й Погулянка, керував мотоциклом, не маючи на те права, упав із нього й отримав тілесні ушкодження.
Заслухавши пояснення невдатного мотоцикліста, його законного представника, дослідивши матеріали справи, суд постановив визнати його винним згідно з вищевказаними статтями (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних на це документів) й оштрафувати на 3400 гривень.
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Про це пише Район Любешів з посиланням на судову постанову.
У лютому поточного року неповнолітній юнак, ідеться в постанові, пізнього вечора, на дорозі між селами Велика Глуша й Погулянка, керував мотоциклом, не маючи на те права, упав із нього й отримав тілесні ушкодження.
Заслухавши пояснення невдатного мотоцикліста, його законного представника, дослідивши матеріали справи, суд постановив визнати його винним згідно з вищевказаними статтями (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних на це документів) й оштрафувати на 3400 гривень.
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