На Волині неповнолітнього мотоцикліста оштрафували за скоєну аварію





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У лютому поточного року неповнолітній юнак, ідеться в постанові, пізнього вечора, на дорозі між селами Велика Глуша й Погулянка, керував мотоциклом, не маючи на те права, упав із нього й отримав тілесні ушкодження.



Заслухавши пояснення невдатного мотоцикліста, його законного представника, дослідивши матеріали справи, суд постановив визнати його винним згідно з вищевказаними статтями (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних на це документів) й оштрафувати на 3400 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любешівський райсуд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітнього за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.Про це пише Район Любешів з посиланням на судову постанову.У лютому поточного року неповнолітній юнак, ідеться в постанові, пізнього вечора, на дорозі між селами Велика Глуша й Погулянка,, не маючи на те права, упав із нього й отримав тілесні ушкодження.Заслухавши пояснення невдатного мотоцикліста, його законного представника, дослідивши матеріали справи, суд постановив визнати його винним згідно з вищевказаними статтями (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних на це документів) й оштрафувати на 3400 гривень.

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