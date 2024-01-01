На Волині неповнолітнього мотоцикліста оштрафували за скоєну аварію

На Волині неповнолітнього мотоцикліста оштрафували за скоєну аварію
Любешівський райсуд розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітнього за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Про це пише Район Любешів з посиланням на судову постанову.

У лютому поточного року неповнолітній юнак, ідеться в постанові, пізнього вечора, на дорозі між селами Велика Глуша й Погулянка, керував мотоциклом, не маючи на те права, упав із нього й отримав тілесні ушкодження.

Заслухавши пояснення невдатного мотоцикліста, його законного представника, дослідивши матеріали справи, суд постановив визнати його винним згідно з вищевказаними статтями (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних на це документів) й оштрафувати на 3400 гривень.

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Теги: суд, Волинь
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