Обірвалося життя ветерана-рятувальника з Волині

Обірвалося життя ветерана-рятувальника з Волині
На 75-му році життя внаслідок тяжкої хвороби помер ветеран пожежної служби Волині Сергій Сацик.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Сергій Сацик народився 2 січня 1949 року, полковник внутрішньої служби, ветеран органів внутрішніх справ. З 1976 по 2000 роки проходив службу на посадах від інспектора відділу пожежної охорони Управління внутрішніх справ Волинського облвиконкому до начальника загону технічної служби Управління державної пожежної охорони УМВС України у Волинській області.

Майстер спорту, член збірної УРСР у 1973-1974 рр., заслужений тренер України.

«Щирі співчуття рідним і близьким померлого», - йдеться у повідомленні.


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Теги: смерть, Волинь
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