Обірвалося життя ветерана-рятувальника з Волині

Сергій Сацик.



Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Сергій Сацик народився 2 січня 1949 року, полковник внутрішньої служби, ветеран органів внутрішніх справ. З 1976 по 2000 роки проходив службу на посадах від інспектора відділу пожежної охорони Управління внутрішніх справ Волинського облвиконкому до начальника загону технічної служби Управління державної пожежної охорони УМВС України у Волинській області.



Майстер спорту, член збірної УРСР у 1973-1974 рр., заслужений тренер України.



«Щирі співчуття рідним і близьким померлого», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На 75-му році життя внаслідок тяжкої хвороби помер ветеран пожежної служби ВолиніПро це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Сергій Сацик народився 2 січня 1949 року, полковник внутрішньої служби, ветеран органів внутрішніх справ. З 1976 по 2000 роки проходив службу на посадах від інспектора відділу пожежної охорони Управління внутрішніх справ Волинського облвиконкому до начальника загону технічної служби Управління державної пожежної охорони УМВС України у Волинській області.Майстер спорту, член збірної УРСР у 1973-1974 рр., заслужений тренер України.«Щирі співчуття рідним і близьким померлого», - йдеться у повідомленні.

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