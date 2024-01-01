Обірвалося життя ветерана-рятувальника з Волині
Сьогодні, 18:16
На 75-му році життя внаслідок тяжкої хвороби помер ветеран пожежної служби Волині Сергій Сацик.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сергій Сацик народився 2 січня 1949 року, полковник внутрішньої служби, ветеран органів внутрішніх справ. З 1976 по 2000 роки проходив службу на посадах від інспектора відділу пожежної охорони Управління внутрішніх справ Волинського облвиконкому до начальника загону технічної служби Управління державної пожежної охорони УМВС України у Волинській області.
Майстер спорту, член збірної УРСР у 1973-1974 рр., заслужений тренер України.
«Щирі співчуття рідним і близьким померлого», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сергій Сацик народився 2 січня 1949 року, полковник внутрішньої служби, ветеран органів внутрішніх справ. З 1976 по 2000 роки проходив службу на посадах від інспектора відділу пожежної охорони Управління внутрішніх справ Волинського облвиконкому до начальника загону технічної служби Управління державної пожежної охорони УМВС України у Волинській області.
Майстер спорту, член збірної УРСР у 1973-1974 рр., заслужений тренер України.
«Щирі співчуття рідним і близьким померлого», - йдеться у повідомленні.
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