Україна отримала перші снаряди за «чеською ініціативою»

Україна отримала перші снаряди за «чеською ініціативою»
Перша партія артилерійських снарядів за "чеською ініціативою" вже перебуває в Україні.

Про це повідомив очільник чеського уряду Петр Фіала у соціальній мережі X (Twitter).

«Перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все, що від нас залежить», — написав посадовець

«Чеська ініціатива» — започаткована Чехією програма закупівлі артилерійських снарядів калібрів 122 та 155 мм у країн і постачальників з усього світу. Ініціатива фінансується декількома країнами, зокрема Німеччиною, Нідерландами, Данією, Португалією та Канадою.

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Теги: військова допомога, Україна
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