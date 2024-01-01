Україна отримала перші снаряди за «чеською ініціативою»
Сьогодні, 18:37
Перша партія артилерійських снарядів за "чеською ініціативою" вже перебуває в Україні.
Про це повідомив очільник чеського уряду Петр Фіала у соціальній мережі X (Twitter).
«Перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все, що від нас залежить», — написав посадовець
«Чеська ініціатива» — започаткована Чехією програма закупівлі артилерійських снарядів калібрів 122 та 155 мм у країн і постачальників з усього світу. Ініціатива фінансується декількома країнами, зокрема Німеччиною, Нідерландами, Данією, Португалією та Канадою.
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Про це повідомив очільник чеського уряду Петр Фіала у соціальній мережі X (Twitter).
«Перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все, що від нас залежить», — написав посадовець
«Чеська ініціатива» — започаткована Чехією програма закупівлі артилерійських снарядів калібрів 122 та 155 мм у країн і постачальників з усього світу. Ініціатива фінансується декількома країнами, зокрема Німеччиною, Нідерландами, Данією, Португалією та Канадою.
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