Обстріл Херсонщини: пошкоджено десятки будинків, є загиблі
Сьогодні, 19:00
На Херсонщині одна людини загинула та двоє поранено внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі.
Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.
Ворожими обстрілами пошкоджено 58 об’єктів: 40 приватних та два багатоквартирні будинки, будівлю торговельного центру, об’єкти інфраструктури, чотири автомобілі, два гаражі, складське приміщення, дві літні кухні та три господарські споруди.
Вдень по Гаврилівці окупанти завдали близько 40 артилерійських ударів. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, де під завалами загинула 71-річна жінка та отримав контузію її 63-річний співмешканець.
російські військові з безпілотника атакували Понятівку. Поцілили в житловий будинок, де внаслідок вибуху зазнав поранень 52-річний чоловік, у нього контузія, черепно-мозкова травма та уламкове поранення шиї.
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Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.
Ворожими обстрілами пошкоджено 58 об’єктів: 40 приватних та два багатоквартирні будинки, будівлю торговельного центру, об’єкти інфраструктури, чотири автомобілі, два гаражі, складське приміщення, дві літні кухні та три господарські споруди.
Вдень по Гаврилівці окупанти завдали близько 40 артилерійських ударів. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, де під завалами загинула 71-річна жінка та отримав контузію її 63-річний співмешканець.
російські військові з безпілотника атакували Понятівку. Поцілили в житловий будинок, де внаслідок вибуху зазнав поранень 52-річний чоловік, у нього контузія, черепно-мозкова травма та уламкове поранення шиї.
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