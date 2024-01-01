Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.

Температура води в річці Стир 22°, в озері Світязь 20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обираємо пилосос для авто: поради експертів
Сьогодні, 20:02
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 червня
Сьогодні, 20:00
Обстріл Херсонщини: пошкоджено десятки будинків, є загиблі
Сьогодні, 19:00
Україна отримала перші снаряди за «чеською ініціативою»
Сьогодні, 18:37
Обірвалося життя ветерана-рятувальника з Волині
Сьогодні, 18:16
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 червня
24 червень, 20:00
На Волинь знову насувається спека На Волинь знову насувається спека
24 червень, 15:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 червня
23 червень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 червня
21 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обираємо пилосос для авто: поради експертів
Сьогодні, 20:02
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Обстріл Херсонщини: пошкоджено десятки будинків, є загиблі
Сьогодні, 19:00
 0
Україна отримала перші снаряди за «чеською ініціативою»
Сьогодні, 18:37
 0
Обірвалося життя ветерана-рятувальника з Волині
Сьогодні, 18:16
 0
Медіа
відео
1/8