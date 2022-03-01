У Луцьку хочуть замінити систему оповіщення, планують витратити 57 мільйонів





Про це пише



У міськраді називають дві причини такого рішення.



Перша — скарги від мешканців. Згідно з наданою на запит misto.media відповіддю, з 2022 року по травень 2024 року надійшло 130 усних і 12 письмових звернень від громадян зі скаргами на роботу системи. Варто зауважити, що у 35 населених пунктах громади сирени взагалі відсутні.



Друга причина – розпорядження уряду № 488-р від 2018 року та протокол Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Цими документами визначено, що до 1 грудня 2024 року в Україні мають діяти місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення (скорочено — МАСЦО).



Встановлені системи будуть «замикатись» на області. У майбутньому в Україні мають працювати місцева, територіальна і загальнодержавна системи оповіщення, каже начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міськради Юрій Кирилюк.



«На сьогодні в державі загалом і в нашому місті зокрема працюють старі радянські системи оповіщення, побудовані в 70-х роках. Радянський Союз готувався до ядерної війни, й ці сирени для цього створювались. Їх було близько 40, а зараз немає і 20… Вони зношені, запчастин до них немає. Дається один сигнал — на всі випадки. В Луцькій громаді планують побудувати систему з урахуванням сучасних технологій. Завдяки їй ми зможемо давати мовну інформацію, різні звучання сирени, залежно від випадків (повітряна тривога, хімічна тривога, розлив ртуті, буревій). У мирний час це можуть бути інші оповіщення: хвилини мовчання, привітання, інформаційні повідомлення про відсутність води тощо. Крім цього, за допомогою цієї системи можна надсилати повідомлення», — розповів він у коментарі misto.media.



Роботи планують завершити у 2025 році. Загальна вартість — 57 млн грн. Для цього під час сесії 29 травня внесли зміни до «Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021 — 2025 роки». Та реалізовувати ці заходи будуть, якщо у місцевому бюджеті будуть кошти.



Зрештою хочуть зробити так, щоб у всіх населених пунктах Луцької громади було добре чути звук оповіщення.



У відділі надзвичайних ситуацій запевняють, що нова система функціонуватиме десятки років. Додають, що в умовах повного блекауту вона зможе автономно працювати сім днів. Пульт управління системою знаходитиметься у ЦНАПі Луцька.



У 2024 році на першочергові заходи планують витратити 14 млн грн із запланованих 57.



За ці кошти хочуть обладнати автоматизоване робоче місце оперативного чергового в луцькому ЦНАПі, змонтувати обладнання системи на телевежі. Також мають встановити 10 електронних сирен з щілинними гучномовцями. П'ять – на території міста, де найменше чути сигнал:



проспект Відродження,

вул. Володимирська,

Львівська,

Дубнівська

Та п'ять — в старостинських округах громади :



Прилуцькому,

Жидичині,

Заборолі,

Боголюбах,

Княгининку.



Уже є готова проєктно-кошторисна документація на суму 1,2 млн грн.



Тендер на будівництво системи оповіщення першого етапу оголосили 14 червня, та у потенційних учасників уже виникло чимало запитань. На порталі вже зафіксовано 20 звернень щодо дискримінаційних умов, невідповідність документації чинним нормам законодавства тощо.



«Є низка звернень, ми їх вивчаємо. Частину зауважень задовольняємо та вносимо зміни до тендерної документації. Нам навіть до вподоби, що стільки потенційних учасників хочуть взяти участь в закупівлі. Але є частина безпідставних звинувачень, з образами, нецензурними словами, коли є обвинувачення, але вони без аргументів. Це вже схоже на спроби зірвати тендер, можливо, хтось лобіює чиїсь інтереси. Загалом цей тендер складний, з такими в Україні мало досвіду проведення», — пояснив у коментарі misto.media заступник директора юридичного департаменту, начальник відділу закупівель та договірної роботи виконавчого комітету Луцької міської ради Андрій Кучинський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді заявили, що будуть міняти систему оповіщення. На це мають витратити 57 млн грн. Заміну запланували на 2024-2025 роки.Про це пише misto.media У міськраді називають дві причини такого рішення.Перша — скарги від мешканців. Згідно з наданою на запит misto.media відповіддю, з 2022 року по травень 2024 року надійшло 130 усних і 12 письмових звернень від громадян зі скаргами на роботу системи. Варто зауважити, що у 35 населених пунктах громади сирени взагалі відсутні.Друга причина – розпорядження уряду № 488-р від 2018 року та протокол Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Цими документами визначено, що до 1 грудня 2024 року в Україні мають діяти місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення (скорочено — МАСЦО).Встановлені системи будуть «замикатись» на області. У майбутньому в Україні мають працювати місцева, територіальна і загальнодержавна системи оповіщення, каже начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міськради«На сьогодні в державі загалом і в нашому місті зокрема працюють старі радянські системи оповіщення, побудовані в 70-х роках. Радянський Союз готувався до ядерної війни, й ці сирени для цього створювались. Їх було близько 40, а зараз немає і 20… Вони зношені, запчастин до них немає. Дається один сигнал — на всі випадки. В Луцькій громаді планують побудувати систему з урахуванням сучасних технологій. Завдяки їй ми зможемо давати мовну інформацію, різні звучання сирени, залежно від випадків (повітряна тривога, хімічна тривога, розлив ртуті, буревій). У мирний час це можуть бути інші оповіщення: хвилини мовчання, привітання, інформаційні повідомлення про відсутність води тощо. Крім цього, за допомогою цієї системи можна надсилати повідомлення», — розповів він у коментарі misto.media.Роботи планують завершити у 2025 році. Загальна вартість — 57 млн грн. Для цього під час сесії 29 травня внесли зміни до «Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021 — 2025 роки». Та реалізовувати ці заходи будуть, якщо у місцевому бюджеті будуть кошти.Зрештою хочуть зробити так, щоб у всіх населених пунктах Луцької громади було добре чути звук оповіщення.У відділі надзвичайних ситуацій запевняють, що нова система функціонуватиме десятки років. Додають, що в умовах повного блекауту вона зможе автономно працювати сім днів. Пульт управління системою знаходитиметься у ЦНАПі Луцька.У 2024 році на першочергові заходи планують витратити 14 млн грн із запланованих 57.За ці кошти хочуть обладнати автоматизоване робоче місце оперативного чергового в луцькому ЦНАПі, змонтувати обладнання системи на телевежі. Також мають встановити 10 електронних сирен з щілинними гучномовцями. П'ять – на території міста, де найменше чути сигнал:проспект Відродження,вул. Володимирська,Львівська,ДубнівськаТа п'ять — в старостинських округах громади :Прилуцькому,Жидичині,Заборолі,Боголюбах,Княгининку.Уже є готова проєктно-кошторисна документація на суму 1,2 млн грн.Тендер на будівництво системи оповіщення першого етапу оголосили 14 червня, та у потенційних учасників уже виникло чимало запитань. На порталі вже зафіксовано 20 звернень щодо дискримінаційних умов, невідповідність документації чинним нормам законодавства тощо.«Є низка звернень, ми їх вивчаємо. Частину зауважень задовольняємо та вносимо зміни до тендерної документації. Нам навіть до вподоби, що стільки потенційних учасників хочуть взяти участь в закупівлі. Але є частина безпідставних звинувачень, з образами, нецензурними словами, коли є обвинувачення, але вони без аргументів. Це вже схоже на спроби зірвати тендер, можливо, хтось лобіює чиїсь інтереси. Загалом цей тендер складний, з такими в Україні мало досвіду проведення», — пояснив у коментарі misto.media заступник директора юридичного департаменту, начальник відділу закупівель та договірної роботи виконавчого комітету Луцької міської ради

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію