На війні з окупантами загинув Герой з Волині Валентин Гочачко
Сьогодні, 21:43
На війні з російським ворогом загинув воїн із Каменя-Каширського – Гочачко Валентин Федорович, 1985 року народження.
Про це повідомляє Камінь-Каширська громада.
Солдат загинув 21 червня 2024 року в Харківській області.
Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим воїном повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Камінь-Каширська громада.
Солдат загинув 21 червня 2024 року в Харківській області.
Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим воїном повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Валентин Гочачко
Сьогодні, 21:43
Обираємо пилосос для авто: поради експертів
Сьогодні, 20:02
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 червня
Сьогодні, 20:00