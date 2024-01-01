На війні з окупантами загинув Герой з Волині Валентин Гочачко

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Валентин Гочачко
На війні з російським ворогом загинув воїн із Каменя-Каширського – Гочачко Валентин Федорович, 1985 року народження.

Про це повідомляє Камінь-Каширська громада.

Солдат загинув 21 червня 2024 року в Харківській області.

Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим воїном повідомлять додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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