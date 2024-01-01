Біля Луцька тривають роботи зі знешкодження касетних боєприпасів: скільки уже знищили

Біля Луцька тривають роботи зі знешкодження касетних боєприпасів: скільки уже знищили
Станом на 25 червня у селі Прилуцьке продовжують працювати піротехніки. Вони шукають і знешкоджують суббоєприпаси, які розлетілися селом і полями після ракетної атаки РФ 22 червня.

Як розповів Суспільному начальник відділення піротехнічних робіт управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Геннадій Молошик, після збиття ракети знайшли 13 касетних боєприпасів.

Напередодні, 24 червня, біля села вкотре знешкоджували знайдений касетний елемент. У момент підриву піротехніки перекрили рух транспорту.

Зі слів Геннадія Молошика, піротехніки вже обстежили орієнтовно 20 гектарів присадибних ділянок і полів. Пошуки вибухонебезпечних предметів тривають.

"Коли було потрапляння касетного елемента — згоріла господарська споруда, через дорогу постраждало два будинки, в одному фундамент, в другому були пошкоджені вікна, ми там теж обстежували і знайшли два касетних елементи. Також був елемент крила ракети Х 101 ми знайшли його на кукурудзяному полі", — говорить начальник відділення піротехнічних робіт.

П’ятеро піротехніків працюють щодня з 8:00 до 18:00. Водій-сапер Руслан Медведчук два тижні тому повернувся зі сходу, де у складі піротехнічної групи розміновував території. Каже, що з суббоєприпасами знайомий: "Так як це сучасний боєприпас, він може здетонувати в будь-яку секунду. Ті, що знаходимо тут, вони у вигляді кульки, тобто людина, побачивши цей предмет може не зрозуміти, що він небезпечний. Складність на цій ділянці в тому, що висока трава не дає його побачити".

Зі слів водія-сапера Руслана Медведчука, пошукові роботи з виявлення уламків касетних боєприпасів триватимуть кілька тижнів.

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Теги: Сапери, Прилуцьке
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