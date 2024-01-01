Помер Герой з Волині Іван Гембік

Помер Герой з Волині Іван Гембік
Несподівано помер воїн із Каменя-Каширського Гембік Іван Валерійович, 1994 року народження .

Герой помер 25 червня, інформують у Камінь-Каширській громаді.
Помер Герой з Волині Іван Гембік


«Дуже тяжко прийняти втрату молодого, повного сил, енергії захисника. Вічна пам'ять, Слава, честь нашому оборонцю. Хай Господь прийме його душу в свої обійми», – йдеться у дописі.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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