Помер Герой з Волині Іван Гембік
Сьогодні, 23:11
Несподівано помер воїн із Каменя-Каширського Гембік Іван Валерійович, 1994 року народження .
Герой помер 25 червня, інформують у Камінь-Каширській громаді.
«Дуже тяжко прийняти втрату молодого, повного сил, енергії захисника. Вічна пам'ять, Слава, честь нашому оборонцю. Хай Господь прийме його душу в свої обійми», – йдеться у дописі.
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Герой помер 25 червня, інформують у Камінь-Каширській громаді.
«Дуже тяжко прийняти втрату молодого, повного сил, енергії захисника. Вічна пам'ять, Слава, честь нашому оборонцю. Хай Господь прийме його душу в свої обійми», – йдеться у дописі.
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