Через малу кількість учнів хочуть закрити гімназію на Волині





Про це повідомили на сайті Дубечненської громади.



Проєкт рішення опублікували, аби врахувати думки мешканців села Залюття та жителів усієї Дубечненської громади щодо ліквідації гімназії.



«Оптимізація мережі закладів освіти Дубечненської сільської ради – це процес удосконалення структури закладів освіти та форм організації освіти в сільській територіальній громаді на основі врахування її потреб і особливостей з метою створення при наявному обсязі ресурсів максимально сприятливих умов для навчання і виховання школярів», − йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дубечненській громаді проводять громадське обговорення щодо закриття гімназії села Залюття.Про це повідомили на сайті Дубечненської громади.Проєкт рішення опублікували, аби врахувати думки мешканців села Залюття та жителів усієї Дубечненської громади щодо ліквідації гімназії.«Оптимізація мережі закладів освіти Дубечненської сільської ради – це процес удосконалення структури закладів освіти та форм організації освіти в сільській територіальній громаді на основі врахування її потреб і особливостей з метою створення при наявному обсязі ресурсів максимально сприятливих умов для навчання і виховання школярів», − йдеться у повідомленні.

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