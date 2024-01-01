Коли 26 червня діятимуть графіки відключення світла на Волині: подробиці

Коли 26 червня діятимуть графіки відключення світла на Волині: подробиці
В Україні завтра, 26 червня, графіки відключення світла будуть застосовувати протягом усієї доби.

Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні компанії.

Там уточнили, що обмеження будуть жорсткішими в період з 17:00 до 23:00.

При цьому електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

На сайті "Волиньобленерго" можна подивитися графіки відключення електроенергії для вашої черги за посиланням.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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