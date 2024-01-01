Коли 26 червня діятимуть графіки відключення світла на Волині: подробиці





Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.



"Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні компанії.



Там уточнили, що обмеження будуть жорсткішими в період з 17:00 до 23:00.



При цьому електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.



На сайті "Волиньобленерго" можна подивитися графіки відключення електроенергії для вашої черги за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні завтра, 26 червня, графіки відключення світла будуть застосовувати протягом усієї доби.Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram."Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні компанії.Там уточнили, що обмеження будуть жорсткішими в період з 17:00 до 23:00.При цьому електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.На сайті "Волиньобленерго" можна подивитися графіки відключення електроенергії для вашої черги за посиланням

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