Коли 26 червня діятимуть графіки відключення світла на Волині: подробиці
Сьогодні, 21:16
В Україні завтра, 26 червня, графіки відключення світла будуть застосовувати протягом усієї доби.
Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.
"Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні компанії.
Там уточнили, що обмеження будуть жорсткішими в період з 17:00 до 23:00.
При цьому електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
На сайті "Волиньобленерго" можна подивитися графіки відключення електроенергії для вашої черги за посиланням.
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Про це повідомляє "Укренерго" у Telegram.
"Завтра, 26 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні компанії.
Там уточнили, що обмеження будуть жорсткішими в період з 17:00 до 23:00.
При цьому електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
На сайті "Волиньобленерго" можна подивитися графіки відключення електроенергії для вашої черги за посиланням.
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