Суд над Тищенком: який запобіжний захід обрали народному депутату

Суд над Тищенком: який запобіжний захід обрали народному депутату
Народному депутату Миколі Тищенку, якому оголосили про підозру через події у Дніпрі, 25 червня у Печерському суді обрали запобіжний захід. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 днів із носінням електронного браслета.

Про це стало відомо ТСН.ua із зали суду.

Нардеп заявив, що не буде оскаржувати рішення і подавати "апеляцію", бо "немає сенсу".

Зауважимо, що прокурори клопотали щодо обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як зазначалося раніше, Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. За інформацією слідства, 20 червня 2024-го у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень.

Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.


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Теги: Тищенко, запобіжний захід
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