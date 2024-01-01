На Волині лагодять дорожнє покриття на чотирьох автошляхах

На Волині лагодять дорожнє покриття на чотирьох автошляхах
На чотирьох автомобільних шляхах на Волині дорожники лагодять покриття: ліквідовують ями і герметизують тріщини.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.

Наразі роботи тривають на міжнародних, національних та регіональних автошляхах:

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече;
Н-17 Львів – Радехів – Луцьк;
Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ;
Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква.

"Ліквідовуємо деформації дорожнього покриття – позбуваємось ямковості, герметизуємо тріщини тощо; обкошуємо узбіччя, розділювальні смуги та місця зупинки громадського транспорту; замінюємо пошкоджені дорожні знаки; обслуговуємо лінії зовнішнього освітлення", - йдеться у повідомленні.

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Теги: ремонт, дорога
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