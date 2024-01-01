На Волині лагодять дорожнє покриття на чотирьох автошляхах
Сьогодні, 01:30
На чотирьох автомобільних шляхах на Волині дорожники лагодять покриття: ліквідовують ями і герметизують тріщини.
Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.
Наразі роботи тривають на міжнародних, національних та регіональних автошляхах:
М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече;
Н-17 Львів – Радехів – Луцьк;
Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ;
Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква.
"Ліквідовуємо деформації дорожнього покриття – позбуваємось ямковості, герметизуємо тріщини тощо; обкошуємо узбіччя, розділювальні смуги та місця зупинки громадського транспорту; замінюємо пошкоджені дорожні знаки; обслуговуємо лінії зовнішнього освітлення", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.
Наразі роботи тривають на міжнародних, національних та регіональних автошляхах:
М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече;
Н-17 Львів – Радехів – Луцьк;
Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ;
Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква.
"Ліквідовуємо деформації дорожнього покриття – позбуваємось ямковості, герметизуємо тріщини тощо; обкошуємо узбіччя, розділювальні смуги та місця зупинки громадського транспорту; замінюємо пошкоджені дорожні знаки; обслуговуємо лінії зовнішнього освітлення", - йдеться у повідомленні.
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