На Волині лагодять дорожнє покриття на чотирьох автошляхах





Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.



Наразі роботи тривають на міжнародних, національних та регіональних автошляхах:



М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече;

Н-17 Львів – Радехів – Луцьк;

Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ;

Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква.



"Ліквідовуємо деформації дорожнього покриття – позбуваємось ямковості, герметизуємо тріщини тощо; обкошуємо узбіччя, розділювальні смуги та місця зупинки громадського транспорту; замінюємо пошкоджені дорожні знаки; обслуговуємо лінії зовнішнього освітлення", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На чотирьох автомобільних шляхах на Волині дорожники лагодять покриття: ліквідовують ями і герметизують тріщини.Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області.Наразі роботи тривають на міжнародних, національних та регіональних автошляхах:М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече;Н-17 Львів – Радехів – Луцьк;Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ;Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква."Ліквідовуємо деформації дорожнього покриття – позбуваємось ямковості, герметизуємо тріщини тощо; обкошуємо узбіччя, розділювальні смуги та місця зупинки громадського транспорту; замінюємо пошкоджені дорожні знаки; обслуговуємо лінії зовнішнього освітлення", - йдеться у повідомленні.

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