У Луцьку на ЛПЗ знову обікрали клумбу з квітами





Відео з квітковими клептоманом поширили в місцевих телеграм–каналах, передає



«У Луцьку юнаки серед білого дня прийти під вікна чужого будинку і нарвати оберемки квітів. На зауваження навіть і уваги не звернули», – так підписали відео з камер.



Там можна побачити, як юнаки з різних сторін обходять клумбу з квітами біля багатоповерхівки. Поки один обламував кущ з білими гортензіями, інший заходився рвати квіти з іншого боку. Третій хлопець в цей час вже з двома букетами стояв осторонь.



«Хлопці, вам не стидно рвати? Понаривали повні руки», – насварила юнаків мешканка будинку.



Проте, хлопцям видно було не до того, бо продовжували ламати квіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в районі ЛПЗ знову «обчистили» клумбу з квітами. Цього разу камери відеоспостереження зафіксували трьох хлопців, який серед білого дня вирішили нарвати собі оберемки квітів.Відео з квітковими клептоманом поширили в місцевих телеграм–каналах, передає "Конкурент" «У Луцьку юнаки серед білого дня прийти під вікна чужого будинку і нарвати оберемки квітів. На зауваження навіть і уваги не звернули», – так підписали відео з камер.Там можна побачити, як юнаки з різних сторін обходять клумбу з квітами біля багатоповерхівки. Поки один обламував кущ з білими гортензіями, інший заходився рвати квіти з іншого боку. Третій хлопець в цей час вже з двома букетами стояв осторонь.«Хлопці, вам не стидно рвати? Понаривали повні руки», – насварила юнаків мешканка будинку.Проте, хлопцям видно було не до того, бо продовжували ламати квіти.

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