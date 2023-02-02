У Луцьку на ЛПЗ знову обікрали клумбу з квітами
Сьогодні, 03:09
У Луцьку в районі ЛПЗ знову «обчистили» клумбу з квітами. Цього разу камери відеоспостереження зафіксували трьох хлопців, який серед білого дня вирішили нарвати собі оберемки квітів.
Відео з квітковими клептоманом поширили в місцевих телеграм–каналах, передає "Конкурент".
«У Луцьку юнаки серед білого дня прийти під вікна чужого будинку і нарвати оберемки квітів. На зауваження навіть і уваги не звернули», – так підписали відео з камер.
Там можна побачити, як юнаки з різних сторін обходять клумбу з квітами біля багатоповерхівки. Поки один обламував кущ з білими гортензіями, інший заходився рвати квіти з іншого боку. Третій хлопець в цей час вже з двома букетами стояв осторонь.
«Хлопці, вам не стидно рвати? Понаривали повні руки», – насварила юнаків мешканка будинку.
Проте, хлопцям видно було не до того, бо продовжували ламати квіти.
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Відео з квітковими клептоманом поширили в місцевих телеграм–каналах, передає "Конкурент".
«У Луцьку юнаки серед білого дня прийти під вікна чужого будинку і нарвати оберемки квітів. На зауваження навіть і уваги не звернули», – так підписали відео з камер.
Там можна побачити, як юнаки з різних сторін обходять клумбу з квітами біля багатоповерхівки. Поки один обламував кущ з білими гортензіями, інший заходився рвати квіти з іншого боку. Третій хлопець в цей час вже з двома букетами стояв осторонь.
«Хлопці, вам не стидно рвати? Понаривали повні руки», – насварила юнаків мешканка будинку.
Проте, хлопцям видно було не до того, бо продовжували ламати квіти.
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