У Луцьку на ЛПЗ знову обікрали клумбу з квітами

У Луцьку на ЛПЗ знову обікрали клумбу з квітами
У Луцьку в районі ЛПЗ знову «обчистили» клумбу з квітами. Цього разу камери відеоспостереження зафіксували трьох хлопців, який серед білого дня вирішили нарвати собі оберемки квітів.

Відео з квітковими клептоманом поширили в місцевих телеграм–каналах, передає "Конкурент".

«У Луцьку юнаки серед білого дня прийти під вікна чужого будинку і нарвати оберемки квітів. На зауваження навіть і уваги не звернули», – так підписали відео з камер.

Там можна побачити, як юнаки з різних сторін обходять клумбу з квітами біля багатоповерхівки. Поки один обламував кущ з білими гортензіями, інший заходився рвати квіти з іншого боку. Третій хлопець в цей час вже з двома букетами стояв осторонь.

«Хлопці, вам не стидно рвати? Понаривали повні руки», – насварила юнаків мешканка будинку.

Проте, хлопцям видно було не до того, бо продовжували ламати квіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обікрали, клумба, хлопці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на ЛПЗ знову обікрали клумбу з квітами
Сьогодні, 03:09
На Волині лагодять дорожнє покриття на чотирьох автошляхах
Сьогодні, 01:30
26 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Суд над Тищенком: який запобіжний захід обрали народному депутату
25 червень, 23:42
Помер Герой з Волині Іван Гембік
25 червень, 23:11
Схожі новини
«Район на район»: у центрі Луцька молодь з ножами влаштувала бійку «Район на район»: у центрі Луцька молодь з ножами влаштувала бійку
21 квітень, 21:11
Організаторам «п`яних» вечірок з дівчатами і наркотиками у Києві загрожує до 7 років в’язниці. ФОТО Організаторам «п`яних» вечірок з дівчатами і наркотиками у Києві загрожує до 7 років в’язниці. ФОТО
02 лютий, 2023, 10:52
На Рівненщині в аварії загинули двоє хлопців, які врізались мотоциклом у бус з громадянами США. ФОТО На Рівненщині в аварії загинули двоє хлопців, які врізались мотоциклом у бус з громадянами США. ФОТО
16 липень, 2021, 14:20
На Львівщині у жахливій аварії загинуло двоє хлопців, ще декілька людей – у лікарні. ФОТО На Львівщині у жахливій аварії загинуло двоє хлопців, ще декілька людей – у лікарні. ФОТО
07 червень, 2021, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на ЛПЗ знову обікрали клумбу з квітами
Сьогодні, 03:09
 0
На Волині лагодять дорожнє покриття на чотирьох автошляхах
Сьогодні, 01:30
 0
26 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Суд над Тищенком: який запобіжний захід обрали народному депутату
25 червень, 23:42
 0
Помер Герой з Волині Іван Гембік
25 червень, 23:11
 0
Медіа
відео
1/8