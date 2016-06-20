Скільки коштує доїхати з Луцька до Одеси на відпочинок





Журналісти сайту



Для цього ми проаналізували спеціальні сайти з продажу квитків та підрахували, скільки обійдеться мандрівка власною автівкою. Так ви зможете підібрати варіант для себе.



Потяг чи маршрутка?



За даними додатку Укрзалізниці, де можна безпосередньо придбати квитки на потяг, вартість одного – 322 гривні. Зауважимо, що за цю ціну їхати доведеться з 19:43 по 9:08 у плацкарті. Та і їздить він не щодня, тому треба заздалегідь подбати про доїзд.



Якщо ж ви хочете доїхати зі зручностями, наприклад, кавою чи чаєм, то за ці додаткові послуги змушені доплачувати.



Маршруткою доїхати набагато дорожче. На сайті луцької автостанції ми, на жаль, не змогли знайти прямого рейсу Луцьк-Одеса. Проте деякі перевізники таки возять за цим маршрутом. Щоправда, квиток, за даними порталу Busfor, обійдеться в 1 500 гривень, якщо виїжджати вдень. Ранкові рейси будуть дешевші – 800-900 гривень.



Зауважимо, що у дорозі доведеться провести від 13 до 20 годин. Це залежить від часу виїзду та інших супутніх чинників.



Ми також подивилися варіанти на сервісі BlaBlaCar. Проте там побачили лише перевізників, яких згадували вище.



Скільки коштує доїхати в Одесу на автомобілі?



За даними Google Maps, дорога автомобілем з Луцька до Одеси займе близько 10 годин. За цей час доведеться проїхати трохи більше як 800 кілометрів. Це, без перебільшення, пів України. Дорога пролягатиме через міста: Рівне, Звягель, Житомир Фастів, Білу Церкву, Умань, Благовіщенське і геть по трасі до Одеси.



Якщо припустити, що на 100 кілометрів ваша автівка спалює близько 6-7 літрів пального, то вам треба залити у бак 56 літрів:



дизелю на 2 926,56 гривні (рахували по 52,26 грн/л);

бензину на 3 340,4 гривні (рахували по 59,65 грн/л).



Підраховували вартість за середніми цінами палива у Волинській області за даними Мінфіну станом на 24 червня 2024 року. Проте на кожній окремій АЗС ціна може дещо відрізнятися.

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