В приміщенні дитячої залізничної у Луцьку встановили нові вікна та двері: очікують на реставрацію





Про це Олександр Котис.



З його слів, відповідно до двостороннього договору в процесі ремонту в приміщенні станції мають бути збережені декоративні елементи та піч. Вікна, двері, деталі балкона – відреставровані.



"Якщо говорити про конкретно цю будівлю, то вона є дуже рідкісним зразком архітектури 50-их років, тому охоронним договором було передбачено, що буде відбуватися реставрація рухомих елементів – вікон і дверей, їх просто так замінити не можна", — каже Олександр Котис.



Зі слів директора департаменту освіти Віталія Бондаря, у березні цього року рішенням чергової сесії Луцьку дитячу залізницю передали на баланс міського департаменту освіти.



З його слів, на станції замінили дерев’яні двері та вікна на пластикові, встановили відеонагляд та сигналізацію, на це витратили 200 тисяч гривень з міського бюджету.



Як розповів директор міського департаменту освіти Віталій Бондар: усі деталі замінені тимчасово. Автентичні вікна та двері складені у сухому приміщенні, де зберігатимуться до реставрації. Відповідно до охоронного договору, вона має відбутися до 2027 року. Поки немає фінансування, каже освітянин.



В приміщенні дитячої залізничної станції "Росинка" у Луцьку зараз виконують роботи зі збереження від руйнувань, яких будівлі завдають опади та вандали



Лучанин Олександр, який мешкає неподалік, говорить: четвертий рік дитяча залізниця занепадає, а раніше це була локація, де завжди було багато дітей, на весільні фотосесії приїздили робити світлини молодята.



Зі слів Віталія Бондаря, територію навколо залізниці поступово розчищають від хащ, в приміщенні станції прибрали.



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