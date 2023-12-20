В приміщенні дитячої залізничної у Луцьку встановили нові вікна та двері: очікують на реставрацію
Сьогодні, 08:20
В приміщенні дитячої залізничної станції "Росинка" у Луцьку замінили вікна і двері на пластикові. На автентичні — укладений охоронний договір, як на нововиявлену пам’ятку культури місцевого значення.
Про це Суспільному розповів керівник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.
З його слів, відповідно до двостороннього договору в процесі ремонту в приміщенні станції мають бути збережені декоративні елементи та піч. Вікна, двері, деталі балкона – відреставровані.
"Якщо говорити про конкретно цю будівлю, то вона є дуже рідкісним зразком архітектури 50-их років, тому охоронним договором було передбачено, що буде відбуватися реставрація рухомих елементів – вікон і дверей, їх просто так замінити не можна", — каже Олександр Котис.
Зі слів директора департаменту освіти Віталія Бондаря, у березні цього року рішенням чергової сесії Луцьку дитячу залізницю передали на баланс міського департаменту освіти.
З його слів, на станції замінили дерев’яні двері та вікна на пластикові, встановили відеонагляд та сигналізацію, на це витратили 200 тисяч гривень з міського бюджету.
Як розповів директор міського департаменту освіти Віталій Бондар: усі деталі замінені тимчасово. Автентичні вікна та двері складені у сухому приміщенні, де зберігатимуться до реставрації. Відповідно до охоронного договору, вона має відбутися до 2027 року. Поки немає фінансування, каже освітянин.
В приміщенні дитячої залізничної станції "Росинка" у Луцьку зараз виконують роботи зі збереження від руйнувань, яких будівлі завдають опади та вандали
Лучанин Олександр, який мешкає неподалік, говорить: четвертий рік дитяча залізниця занепадає, а раніше це була локація, де завжди було багато дітей, на весільні фотосесії приїздили робити світлини молодята.
Зі слів Віталія Бондаря, територію навколо залізниці поступово розчищають від хащ, в приміщенні станції прибрали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному розповів керівник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.
З його слів, відповідно до двостороннього договору в процесі ремонту в приміщенні станції мають бути збережені декоративні елементи та піч. Вікна, двері, деталі балкона – відреставровані.
"Якщо говорити про конкретно цю будівлю, то вона є дуже рідкісним зразком архітектури 50-их років, тому охоронним договором було передбачено, що буде відбуватися реставрація рухомих елементів – вікон і дверей, їх просто так замінити не можна", — каже Олександр Котис.
Зі слів директора департаменту освіти Віталія Бондаря, у березні цього року рішенням чергової сесії Луцьку дитячу залізницю передали на баланс міського департаменту освіти.
З його слів, на станції замінили дерев’яні двері та вікна на пластикові, встановили відеонагляд та сигналізацію, на це витратили 200 тисяч гривень з міського бюджету.
Як розповів директор міського департаменту освіти Віталій Бондар: усі деталі замінені тимчасово. Автентичні вікна та двері складені у сухому приміщенні, де зберігатимуться до реставрації. Відповідно до охоронного договору, вона має відбутися до 2027 року. Поки немає фінансування, каже освітянин.
В приміщенні дитячої залізничної станції "Росинка" у Луцьку зараз виконують роботи зі збереження від руйнувань, яких будівлі завдають опади та вандали
Лучанин Олександр, який мешкає неподалік, говорить: четвертий рік дитяча залізниця занепадає, а раніше це була локація, де завжди було багато дітей, на весільні фотосесії приїздили робити світлини молодята.
Зі слів Віталія Бондаря, територію навколо залізниці поступово розчищають від хащ, в приміщенні станції прибрали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Вибір редактора
Останні новини
В приміщенні дитячої залізничної у Луцьку встановили нові вікна та двері: очікують на реставрацію
Сьогодні, 08:20
Скільки коштує доїхати з Луцька до Одеси на відпочинок
Сьогодні, 07:16
У Луцьку на ЛПЗ знову обікрали клумбу з квітами
Сьогодні, 03:09
На Волині лагодять дорожнє покриття на чотирьох автошляхах
Сьогодні, 01:30
Там, де люди Паліци "всьо в дом" своїм.