Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК

Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
У середу, 26 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.

У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 26 ЧЕРВНЯ.
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК

На завантаженому інтерактивному графіку можна ознайомитись із загальною тривалістю відключень по кожній черзі із початку застосування графіків з 16.05.2024.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

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Теги: світло, відключення, Волинь
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