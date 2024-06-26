ISW: росія могла сформувати нову армію для розгортання в Україні

ISW: росія могла сформувати нову армію для розгортання в Україні
Росія могла сформувати ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні.

Про це пише Українська правда з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Російська армія наразі проходить масштабні реформи, включаючи створення нових загальновійськових з'єднань армійського рівня, і посилання українських джерел на "51-шу армію" може бути раннім індикатором того, що Росія сформувала ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні", - йдеться в повідомленні.

Військові аналітики зазначили, що речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх заявив, що російські військові мають намір перекинути на харківський напрямок частини "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії".

Повх заявив, що російські війська перекинули на харківський напрямок російські підрозділи з Херсонської області та з інших напрямків.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин також повідомив, що російські війська мають намір перекинути частини 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) та "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії" на Харківський напрямок, щоб компенсувати важкі російські втрати.

Нещодавно ISW отримала повідомлення про те, що російські військові перекинули частини 155-ї бригади морської піхоти та 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") із заходу та південного заходу від Донецька на Харківський напрямок, але не зафіксувала жодних повідомлень про російську "51-шу армію".

У ISW зазначили, що російські військові, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду відродженій, можливо, ще з часів Другої світової війни, "51-ій армії".

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Теги: Україна, росія, війна
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