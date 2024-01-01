З російського полону звільнили двох волинян

З російського полону звільнили двох волинян
Вчора, 25 червня, 90 наших людей повернулися з російського полону. Серед звільнених – двоє волинян.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

"Це Олександр Володимирович Савчук, 2000 року народження. Військовий з села Марʼянівка Ковельського району був у полоні з липня 2022 року.

Петро Володимирович Бугайчук, 1973 року народження. Чоловік є жителем села Ситниця Луцького району. Перебував у полоні з лютого 2022 року.

Вітаємо Героїв з поверненням додому та бажаємо якнайшвидшої зустрічі з рідними. Дякуємо кожному, хто продовжує невпинно працювати над звільненням українців", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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