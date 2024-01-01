З російського полону звільнили двох волинян





Про це Юрій Погуляйко.



"Це Олександр Володимирович Савчук, 2000 року народження. Військовий з села Марʼянівка Ковельського району був у полоні з липня 2022 року.



Петро Володимирович Бугайчук, 1973 року народження. Чоловік є жителем села Ситниця Луцького району. Перебував у полоні з лютого 2022 року.



Вітаємо Героїв з поверненням додому та бажаємо якнайшвидшої зустрічі з рідними. Дякуємо кожному, хто продовжує невпинно працювати над звільненням українців", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 25 червня, 90 наших людей повернулися з російського полону. Серед звільнених – двоє волинян.Про це повідомив голова ОВА"Це, 2000 року народження. Військовий з села Марʼянівка Ковельського району був у полоні з липня 2022 року., 1973 року народження. Чоловік є жителем села Ситниця Луцького району. Перебував у полоні з лютого 2022 року.Вітаємо Героїв з поверненням додому та бажаємо якнайшвидшої зустрічі з рідними. Дякуємо кожному, хто продовжує невпинно працювати над звільненням українців", - йдеться в повідомленні.

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