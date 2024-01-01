Як проходить злагодження Краматорського прикордонного загону на Волині





Про це Роман. З його слів, бійці на ротації та окрім злагодження охороняють частину ділянки кордону.



На навчаннях під час симуляції бою військовослужбовці Краматорського 11-го прикордонного загону відпрацьовують сценарій ведення штурму окопних позицій, у які змогли зайти російські бійці. Про це розповів керівник відділу на позивний "Шостий".



"Проходимо злагодження у складі підрозділу з FPV-дронами, розвідувальними та інші вогневі засоби, які будемо використовувати в зоні бойових дій", — сказав військовослужбовець.



Начальник відділення на псевдо "Херсонець" зазначив, що особовий склад працює злагоджено в групах.



"Такі ситуації відбуваються щоденно, щогодинно на полі бою. Усі групи повинні бути, як годинниковий механізм.



За планом відпрацювання прикривала побратимів снайперська пара: Олександр з Одеси і його напарник Олександр із Луцька.



Прикордонники захищають країну від початку війни, з 2014 року, зазначив військовослужбовець Олександр.



"Раніше ми в горизонтальній площині маскувалися і цього вистачало, а тепер треба думати що в нас над головою. Натягувати тенти, щоб нас не побачили дрони", — зазначив снайпер.



Сценарії на навчанні наближені до бойових, розповідає фельдшер на позивний "Буржуй".



"Навчання по евакуації пораненого з поля бою, там симуляція бою, тут транспортування, сортування і навчання медичне, а далі евакуація на транспорті", — зазначив фельдшер.



Начальник відділення на позивний "Апачі" розповів, що у березні 2022 року, коли йому було 19 років, пішов у ТЦК. Так, з його слів, розпочалася його служба як прикордонника. Бойовий медик зазначив, що в нього було вже три ротації на сході.



"Добре, що є можливість проводити такі навчання, це показник того, що армія розвивається і зараз, після двох років війни я бачу, що багато речей стають значно кращими", — каже "Апачі".



Бойовий медик "Апачі" розповів, що наразі у Краматорському прикордонному загоні в повному складі тренується новий підрозділ



Я був на сході, я бачив, що лишається після росіян. Після Харкова Полтава — це мій дім, я не хочу, щоб вони туди дійшли", — сказав начальник відділення.



Начальник пресслужби Краматорського прикордонного загону Роман зазначив, що військовослужбовці загону проходять курси як в Україні, так і за кордоном. "Будь-хто з осіб, які хочуть приєднатися, то вони за своїм фахом знайдуть тут гарне місце", — додав пресофіцер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному з підрозділів Краматорського прикордонного загону, який зараз перебуває на Волині, відбулися навчання військовослужбовців. За сценарієм "глухої" оборони, штурму окопів з "окупантами" та евакуації поранених прикордонники відшліфовують свої навички та вміння.Про це Суспільному розповів пресофіцер. З його слів, бійці на ротації та окрім злагодження охороняють частину ділянки кордону.На навчаннях під час симуляції бою військовослужбовці Краматорського 11-го прикордонного загону відпрацьовують сценарій ведення штурму окопних позицій, у які змогли зайти російські бійці. Про це розповів керівник відділу на позивний "Шостий"."Проходимо злагодження у складі підрозділу з FPV-дронами, розвідувальними та інші вогневі засоби, які будемо використовувати в зоні бойових дій", — сказав військовослужбовець.Начальник відділення на псевдо "Херсонець" зазначив, що особовий склад працює злагоджено в групах."Такі ситуації відбуваються щоденно, щогодинно на полі бою. Усі групи повинні бути, як годинниковий механізм.За планом відпрацювання прикривала побратимів снайперська пара:з Одеси і його напарникіз Луцька.Прикордонники захищають країну від початку війни, з 2014 року, зазначив військовослужбовець Олександр."Раніше ми в горизонтальній площині маскувалися і цього вистачало, а тепер треба думати що в нас над головою. Натягувати тенти, щоб нас не побачили дрони", — зазначив снайпер.Сценарії на навчанні наближені до бойових, розповідає фельдшер на позивний "Буржуй"."Навчання по евакуації пораненого з поля бою, там симуляція бою, тут транспортування, сортування і навчання медичне, а далі евакуація на транспорті", — зазначив фельдшер.Начальник відділення на позивний "Апачі" розповів, що у березні 2022 року, коли йому було 19 років, пішов у ТЦК. Так, з його слів, розпочалася його служба як прикордонника. Бойовий медик зазначив, що в нього було вже три ротації на сході."Добре, що є можливість проводити такі навчання, це показник того, що армія розвивається і зараз, після двох років війни я бачу, що багато речей стають значно кращими", — каже "Апачі".Бойовий медик "Апачі" розповів, що наразі у Краматорському прикордонному загоні в повному складі тренується новий підрозділЯ був на сході, я бачив, що лишається після росіян. Після Харкова Полтава — це мій дім, я не хочу, щоб вони туди дійшли", — сказав начальник відділення.Начальник пресслужби Краматорського прикордонного загону Роман зазначив, що військовослужбовці загону проходять курси як в Україні, так і за кордоном. "Будь-хто з осіб, які хочуть приєднатися, то вони за своїм фахом знайдуть тут гарне місце", — додав пресофіцер.

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