Як проходить злагодження Краматорського прикордонного загону на Волині

Як проходить злагодження Краматорського прикордонного загону на Волині
В одному з підрозділів Краматорського прикордонного загону, який зараз перебуває на Волині, відбулися навчання військовослужбовців. За сценарієм "глухої" оборони, штурму окопів з "окупантами" та евакуації поранених прикордонники відшліфовують свої навички та вміння.

Про це Суспільному розповів пресофіцер Роман. З його слів, бійці на ротації та окрім злагодження охороняють частину ділянки кордону.

На навчаннях під час симуляції бою військовослужбовці Краматорського 11-го прикордонного загону відпрацьовують сценарій ведення штурму окопних позицій, у які змогли зайти російські бійці. Про це розповів керівник відділу на позивний "Шостий".

"Проходимо злагодження у складі підрозділу з FPV-дронами, розвідувальними та інші вогневі засоби, які будемо використовувати в зоні бойових дій", — сказав військовослужбовець.
Як проходить злагодження Краматорського прикордонного загону на Волині

Начальник відділення на псевдо "Херсонець" зазначив, що особовий склад працює злагоджено в групах.

"Такі ситуації відбуваються щоденно, щогодинно на полі бою. Усі групи повинні бути, як годинниковий механізм.

За планом відпрацювання прикривала побратимів снайперська пара: Олександр з Одеси і його напарник Олександр із Луцька.

Прикордонники захищають країну від початку війни, з 2014 року, зазначив військовослужбовець Олександр.

"Раніше ми в горизонтальній площині маскувалися і цього вистачало, а тепер треба думати що в нас над головою. Натягувати тенти, щоб нас не побачили дрони", — зазначив снайпер.

Сценарії на навчанні наближені до бойових, розповідає фельдшер на позивний "Буржуй".
Як проходить злагодження Краматорського прикордонного загону на Волині

"Навчання по евакуації пораненого з поля бою, там симуляція бою, тут транспортування, сортування і навчання медичне, а далі евакуація на транспорті", — зазначив фельдшер.

Начальник відділення на позивний "Апачі" розповів, що у березні 2022 року, коли йому було 19 років, пішов у ТЦК. Так, з його слів, розпочалася його служба як прикордонника. Бойовий медик зазначив, що в нього було вже три ротації на сході.
Як проходить злагодження Краматорського прикордонного загону на Волині

"Добре, що є можливість проводити такі навчання, це показник того, що армія розвивається і зараз, після двох років війни я бачу, що багато речей стають значно кращими", — каже "Апачі".

Бойовий медик "Апачі" розповів, що наразі у Краматорському прикордонному загоні в повному складі тренується новий підрозділ

Я був на сході, я бачив, що лишається після росіян. Після Харкова Полтава — це мій дім, я не хочу, щоб вони туди дійшли", — сказав начальник відділення.

Начальник пресслужби Краматорського прикордонного загону Роман зазначив, що військовослужбовці загону проходять курси як в Україні, так і за кордоном. "Будь-хто з осіб, які хочуть приєднатися, то вони за своїм фахом знайдуть тут гарне місце", — додав пресофіцер.
Як проходить злагодження Краматорського прикордонного загону на Волині

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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