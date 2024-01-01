СБУ затримала зрадника, який готував ракетні удари рф по Буковині

СБУ затримала зрадника, який готував ракетні удари рф по Буковині
Служба безпеки затримала російського інформатора на Буковині. Він готував ракетно-дронові удари по критичній інфраструктурі регіону та намагався вступити до окупаційних угруповань рф.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Фігурантом виявився 36-річний мешканець Чернівців, який два роки переховувався вдома від мобілізації. За цей час він дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти нашої держави.
СБУ затримала зрадника, який готував ракетні удари рф по Буковині

Щоб підтвердити відданість рашизму, чоловік в ефірі російської чат-рулетки показово підпалив державний Прапор України.

Після цього зрадник намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях.

Для комунікації з окупантами фігурант використовував один з російських відеочатів, який контролюють спецслужби рф.

Також зрадник писав у прокремлівських пабліках про своє бажання приєднатися до лав російських бойовиків, щоб воювати проти України.

Для конспірації в інтернеті фігурант використовував анонімний акаунт під вигаданим нікнеймом.

Співробітники СБУ завчасно встановили особу та місце проживання зловмисника і затримали його.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено 3 мобільні телефони, 2 ноутбуки, планшет та флеш-накопичувачі із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.
СБУ затримала зрадника, який готував ракетні удари рф по Буковині

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 (закінчений замах на вчинення державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану);
▪ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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