СБУ затримала зрадника, який готував ракетні удари рф по Буковині

Служба безпеки затримала російського інформатора на Буковині. Вінпо критичній інфраструктурі регіону та намагався вступити до окупаційних угруповань рф.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Фігурантом виявився 36-річний мешканець Чернівців, який два роки переховувався вдома від мобілізації. За цей час він дистанційно вийшов на окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти нашої держави.Щоб підтвердити відданість рашизму, чоловік в ефірі російської чат-рулетки показово підпалив державний Прапор України.Після цього зрадник намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях.Для комунікації з окупантами фігурант використовував один з російських відеочатів, який контролюють спецслужби рф.Також зрадник писав у прокремлівських пабліках про своє бажання приєднатися до лав російських бойовиків, щоб воювати проти України.Для конспірації в інтернеті фігурант використовував анонімний акаунт під вигаданим нікнеймом.Співробітники СБУ завчасно встановили особу та місце проживання зловмисника і затримали його.Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено 3 мобільні телефони, 2 ноутбуки, планшет та флеш-накопичувачі із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 (закінчений замах на вчинення державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану);▪ ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.