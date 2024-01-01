На Волині зіткнулися авто та мотоцикл: постраждали двоє людей
Сьогодні, 12:13
Двоє осіб постраждало внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
ДТП трапилася 24 червня, близько опівночі, у селищі Цумань. 31-річний рівнянин, водій Skoda, допустив зіткнення із мотоциклом Lifan, за кермом якого був 20-річний місцевий мешканець. Внаслідок зіткнення керманич та 23-річна пасажирка двоколісного отримали травми, їх обох госпіталізували.
З місця події слідчі вилучили транспортні засоби.
В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, буде з’ясовано усі обставини аварії.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
ДТП трапилася 24 червня, близько опівночі, у селищі Цумань. 31-річний рівнянин, водій Skoda, допустив зіткнення із мотоциклом Lifan, за кермом якого був 20-річний місцевий мешканець. Внаслідок зіткнення керманич та 23-річна пасажирка двоколісного отримали травми, їх обох госпіталізували.
З місця події слідчі вилучили транспортні засоби.
В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, буде з’ясовано усі обставини аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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