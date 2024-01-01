На Волині зіткнулися авто та мотоцикл: постраждали двоє людей





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



ДТП трапилася 24 червня, близько опівночі, у селищі Цумань. 31-річний рівнянин, водій Skoda, допустив зіткнення із мотоциклом Lifan, за кермом якого був 20-річний місцевий мешканець. Внаслідок зіткнення керманич та 23-річна пасажирка двоколісного отримали травми, їх обох госпіталізували.



З місця події слідчі вилучили транспортні засоби.



В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, буде з’ясовано усі обставини аварії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє осіб постраждало внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.ДТП трапилася 24 червня, близько опівночі, у селищі Цумань. 31-річний рівнянин, водій Skoda, допустив зіткнення із мотоциклом Lifan, за кермом якого був 20-річний місцевий мешканець. Внаслідок зіткнення керманич та 23-річна пасажирка двоколісного отримали травми, їх обох госпіталізували.З місця події слідчі вилучили транспортні засоби.В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, буде з’ясовано усі обставини аварії.

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