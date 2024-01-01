На Волині зіткнулися авто та мотоцикл: постраждали двоє людей

На Волині зіткнулися авто та мотоцикл: постраждали двоє людей
Двоє осіб постраждало внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

ДТП трапилася 24 червня, близько опівночі, у селищі Цумань. 31-річний рівнянин, водій Skoda, допустив зіткнення із мотоциклом Lifan, за кермом якого був 20-річний місцевий мешканець. Внаслідок зіткнення керманич та 23-річна пасажирка двоколісного отримали травми, їх обох госпіталізували.

З місця події слідчі вилучили транспортні засоби.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, буде з’ясовано усі обставини аварії.


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Теги: Волинь, ДТП, авто, мотоцикл
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