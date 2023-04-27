Волинянин застрелив відпочивальника з Києва та повідомив у поліцію

Волинянин застрелив відпочивальника з Києва та повідомив у поліцію
Застрелив чоловіка та сам повідомив у поліцію: слідчі розслідують умисне вбивство на Любомльщині.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Трагедія трапилася учора, 25 червня, ввечері, в одному із сіл Головненської громади.

44-річний місцевий житель за місцем свого проживання під час конфлікту та розпивання алкогольних напоїв застрелив чоловіка із невстановленої зброї.

Після цього він зателефонував до поліції і сам повідомив про вчинене.

Знаряддя вбивства викинув у водойму на території господарства. Попередньо, це стартовий пістолет, у механізм якого внесено конструктивні зміни, його ще шукають.

Загиблим виявився 40-річний відпочивальник з Києва.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

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Теги: Волинь, вбивство, чоловік
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