Волинянин застрелив відпочивальника з Києва та повідомив у поліцію

Застрелив чоловіка та сам повідомив у поліцію: слідчі розслідують умисне вбивство на Любомльщині.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Трагедія трапилася учора, 25 червня, ввечері, в одному із сіл Головненської громади.44-річний місцевий житель за місцем свого проживання під час конфлікту та розпивання алкогольних напоїв застрелив чоловіка із невстановленої зброї.Після цього він зателефонував до поліції і сам повідомив про вчинене.Знаряддя вбивства викинув у водойму на території господарства. Попередньо, це стартовий пістолет, у механізм якого внесено конструктивні зміни, його ще шукають.Загиблим виявився 40-річний відпочивальник з Києва.Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.