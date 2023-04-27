Волинянин застрелив відпочивальника з Києва та повідомив у поліцію
Сьогодні, 12:09
Застрелив чоловіка та сам повідомив у поліцію: слідчі розслідують умисне вбивство на Любомльщині.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилася учора, 25 червня, ввечері, в одному із сіл Головненської громади.
44-річний місцевий житель за місцем свого проживання під час конфлікту та розпивання алкогольних напоїв застрелив чоловіка із невстановленої зброї.
Після цього він зателефонував до поліції і сам повідомив про вчинене.
Знаряддя вбивства викинув у водойму на території господарства. Попередньо, це стартовий пістолет, у механізм якого внесено конструктивні зміни, його ще шукають.
Загиблим виявився 40-річний відпочивальник з Києва.
Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилася учора, 25 червня, ввечері, в одному із сіл Головненської громади.
44-річний місцевий житель за місцем свого проживання під час конфлікту та розпивання алкогольних напоїв застрелив чоловіка із невстановленої зброї.
Після цього він зателефонував до поліції і сам повідомив про вчинене.
Знаряддя вбивства викинув у водойму на території господарства. Попередньо, це стартовий пістолет, у механізм якого внесено конструктивні зміни, його ще шукають.
Загиблим виявився 40-річний відпочивальник з Києва.
Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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