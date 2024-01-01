Щоліта у волинській лікарні – 20-25 випадків травм хребта через пірнання у воду

травмою хребта внаслідок невдалого пірнання.



Про це



Цього місяця був один випадок, коли швидка допомога виїхала на виклик та відвезла пірнальника безпосередньо до обллікарні. Травму людина отримала на озері Кримне Шацького району.



За можливості, діставати постраждалого з води слід декільком рятівникам. Акуратно підтримувати шию та голову й пересвідчитися, чи не заковтує людина воду.



Проте головне у цій ситуації — зайвий раз не рухати людину і не транспортувати самостійно, бо так її можна травмувати ще більше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щоліта у Волинській обласній клінічній лікарні реєструють 20-25 постраждалих ізвнаслідок невдалого пірнання.Про це повідомляє телеграмканал misto.media.Цього місяця був один випадок, коли швидка допомога виїхала на виклик та відвезла пірнальника безпосередньо до обллікарні. Травму людина отримала на озері Кримне Шацького району.За можливості, діставати постраждалого з води слід декільком рятівникам. Акуратно підтримувати шию та голову й пересвідчитися, чи не заковтує людина воду.Проте головне у цій ситуації — зайвий раз не рухати людину і не транспортувати самостійно, бо так її можна травмувати ще більше.

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