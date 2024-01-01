На Волині – новий напад на військового з ТЦК
Сьогодні, 12:14
Громадянину, який скоїв напад на офіцера ТЦК у Шацьку на Волині, загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.
Вчора, 25 червня, у Шацьку військовозобов'язаний громадянин здійснив напад на офіцера групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП під час виконання ним службових обов'язків.
На даний момент на нападника відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті, напад на службову особу під час виконання ним службових обов'язків є тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
«Звертаємось до всіх громадян: махати кулаками потрібно на сході та півдні України. Саме там ворог атакує нашу державу і намагається знищити наш народ. Для того, щоб вам не вручили повістку, варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист. Збройним силам України потрібні всі спеціальності і ви зможете знайти себе тут», - зазначили у ТЦК.
Нагадаємо, працівники поліції оперативно встановили особу, яка розпилила газовий балончик на військовослужбовців ТЦК у селі Липини під Луцьком.
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Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.
Вчора, 25 червня, у Шацьку військовозобов'язаний громадянин здійснив напад на офіцера групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП під час виконання ним службових обов'язків.
На даний момент на нападника відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті, напад на службову особу під час виконання ним службових обов'язків є тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
«Звертаємось до всіх громадян: махати кулаками потрібно на сході та півдні України. Саме там ворог атакує нашу державу і намагається знищити наш народ. Для того, щоб вам не вручили повістку, варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист. Збройним силам України потрібні всі спеціальності і ви зможете знайти себе тут», - зазначили у ТЦК.
Нагадаємо, працівники поліції оперативно встановили особу, яка розпилила газовий балончик на військовослужбовців ТЦК у селі Липини під Луцьком.
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