На Волині – новий напад на військового з ТЦК

Громадянину, який скоїв напад на офіцера ТЦК у Шацьку на Волині, загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.Вчора, 25 червня, у Шацьку військовозобов'язаний громадянин здійснив напад на офіцера групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського РТЦК та СП під час виконання ним службових обов'язків.На даний момент на нападника відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті, напад на службову особу під час виконання ним службових обов'язків є тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк до п'яти років.«Звертаємось до всіх громадян: махати кулаками потрібно на сході та півдні України. Саме там ворог атакує нашу державу і намагається знищити наш народ. Для того, щоб вам не вручили повістку, варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист. Збройним силам України потрібні всі спеціальності і ви зможете знайти себе тут», - зазначили у ТЦК.Нагадаємо, працівники поліції оперативно, яка розпилила газовий балончик на військовослужбовців ТЦК у селі Липини під Луцьком.