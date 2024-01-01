На Волині затримали водія з підробленими документами
Сьогодні, 12:47
Волинські патрульні виявили водія з, ймовірно, підробленими документами.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно патрульні зупинили за порушення ПДР автомобіль марки Volkswagen Touran.
Спілкуючись з водієм та, перевіряючи відповідні документи, патрульні виявили ознаки підробки водійського посвідчення, а саме: відсутні захисні елементи, шрифт не відповідає державним нормам та стандартам.
Оскільки в діях чоловіка вбачалися ознаки кримінального правопорушення, поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин.
Відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно патрульні зупинили за порушення ПДР автомобіль марки Volkswagen Touran.
Спілкуючись з водієм та, перевіряючи відповідні документи, патрульні виявили ознаки підробки водійського посвідчення, а саме: відсутні захисні елементи, шрифт не відповідає державним нормам та стандартам.
Оскільки в діях чоловіка вбачалися ознаки кримінального правопорушення, поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин.
Відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) ККУ.
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