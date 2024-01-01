США будуть стежити за пересуванням військ КНДР через можливу участь у війні в Україні

США будуть стежити за пересуванням військ КНДР через можливу участь у війні в Україні
Речник Міноборони США Патрік Райдер заявив, що Пентагон стежитиме за можливим пересуванням північнокорейських військ для участі у війні в Україні.

Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.

Ця заява є застереженням для Пхеньяна, адже очевидно, що корейські солдати потрібні рф як «гарматне м’ясо», на чому наголосили американці.

Крім того, це вкотре руйнує міф ru-пропаганди про «непереможність» армії рф та вказує на проблеми путіна. Попри всі бравурні заяви росія не здатна серйозно наростити чисельність військ на фронті без тотальної мобілізації, якої боїться путін.

Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, «поява ідеї залучити до війни війська нового стратегічного союзника свідчить про проблеми, з якими стикається армія рф, і нерозуміння, як виходити із ситуації».

«рф буде розширювати використання ресурсів КНДР для війни. За цим варто уважно стежити», – зазначив Андрій Коваленко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Митрополита УПЦ МП з Вінничини, якого засудили за виправдовування злочинів окупантів, обміняли в росію, – ЗМІ
Сьогодні, 13:48
Зухвалий дрифтер на Porsche у Луцьку потрапив на відео
Сьогодні, 13:35
США будуть стежити за пересуванням військ КНДР через можливу участь у війні в Україні
Сьогодні, 13:17
Новим генсеком НАТО став Марк Рютте
Сьогодні, 13:00
На Волині затримали водія з підробленими документами
Сьогодні, 12:47
Схожі новини
Як проходить злагодження Краматорського прикордонного загону на Волині Як проходить злагодження Краматорського прикордонного загону на Волині
Сьогодні, 10:50
З російського полону звільнили двох волинян З російського полону звільнили двох волинян
Сьогодні, 10:29
ISW: росія могла сформувати нову армію для розгортання в Україні ISW: росія могла сформувати нову армію для розгортання в Україні
Сьогодні, 09:50
Яка ситуація на фронті станом на ранок 26 червня Яка ситуація на фронті станом на ранок 26 червня
Сьогодні, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині двоє ухилянтів запаслися дитячими нарукавниками, щоб перепливти Західний Буг
Сьогодні, 14:45
 0
Двоє одеситів на замовлення спецслужб рф підпалювали авто ЗСУ
Сьогодні, 14:26
 0
На відновлення пошкоджених під час обстрілу Луцька будинків виділили 2,5 мільйони
Сьогодні, 14:09
 0
Митрополита УПЦ МП з Вінничини, якого засудили за виправдовування злочинів окупантів, обміняли в росію, – ЗМІ
Сьогодні, 13:48
 0
Зухвалий дрифтер на Porsche у Луцьку потрапив на відео
Сьогодні, 13:35
 0
Медіа
відео
1/8