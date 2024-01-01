США будуть стежити за пересуванням військ КНДР через можливу участь у війні в Україні

Речник Міноборони СШАзаявив, що Пентагон стежитиме за можливим пересуванням північнокорейських військ для участі у війні в Україні.Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.Ця заява є застереженням для Пхеньяна, адже очевидно, щояк «гарматне м’ясо», на чому наголосили американці.Крім того, це вкотре руйнує міф ru-пропаганди про «непереможність» армії рф та вказує на проблеми. Попри всі бравурні заяви росія не здатна серйозно наростити чисельність військ на фронті без тотальної мобілізації, якої боїться путін.Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони, «поява ідеї залучити до війни війська нового стратегічного союзника свідчить про проблеми, з якими стикається армія рф, і нерозуміння, як виходити із ситуації».«рф буде розширювати використання ресурсів КНДР для війни. За цим варто уважно стежити», – зазначив Андрій Коваленко.