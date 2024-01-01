Новим генсеком НАТО став Марк Рютте

Марка Рютте на посаді нового генерального секретаря НАТО.



Як передає



“У середу (26 червня 2024 року) Північноатлантична рада ухвалила рішення призначити прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО, який замінить Єнса Столтенберга. Рютте розпочне виконання своїх функцій генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Столтенберга після десяти років перебування на чолі Альянсу”, - йдеться у повідомленні.



Минулого тижня президент Румунії Клаус Йоганніс відкликав свою кандидатуру на посаду генсека НАТО, усунувши тим самим останню перешкоду для Марка Рютте.



Формальної процедури призначення генерального секретаря саміту НАТО не існує, але для цього потрібна згода всіх 32 членів Альянсу.



Торік Столтенберг підтвердив, що погодився на продовження своїх повноважень до 1 жовтня 2024 року - востаннє.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Північноатлантична Рада затвердила прем’єр-міністра Нідерландівна посаді нового генерального секретаря НАТО.Як передає Укрінформ , про це йдеться у пресрелізі на сайті Альянсу.“У середу (26 червня 2024 року) Північноатлантична рада ухвалила рішення призначити прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО, який замінить. Рютте розпочне виконання своїх функцій генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Столтенберга після десяти років перебування на чолі Альянсу”, - йдеться у повідомленні.Минулого тижня президент Румуніївідкликав свою кандидатуру на посаду генсека НАТО, усунувши тим самим останню перешкоду для Марка Рютте.Формальної процедури призначення генерального секретаря саміту НАТО не існує, але для цього потрібна згода всіх 32 членів Альянсу.Торік Столтенберг підтвердив, що погодився на продовження своїх повноважень до 1 жовтня 2024 року - востаннє.

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