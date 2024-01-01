За спробу підкупити ексдиректора ДБР суд дав 6 років тюрми

За спробу підкупити ексдиректора ДБР суд дав 6 років тюрми
До 6 років позбавлення волі засудили особу, яку викрили на підбурюванні до надання хабаря колишньому директору ДБР.

Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.

Сьогодні, 26 червня, колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок особі, яка підбурила до надання неправомірної вигоди у розмірі 150 тис. доларів США колишньому директору ДБР начебто за закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням ДБР.

За вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй на праві власності майна. Крім того суд позбавив особу класного чину старшого радника юстиції.
За спробу підкупити ексдиректора ДБР суд дав 6 років тюрми

На виконання рішення суду особу взято під варту у залі суду.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

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Теги: суд, вирок
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