Колишній начальник ДАБІ на Волині за хабар отримав 5 років тюрми

Колишнього начальника управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській областісудили заПро це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав одного з колишніх керівників управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області винуватим в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 368 КК України).Нагадаємо, у листопаді 2016 року посадовця, а також юриста та спеціаліста-проектанта, які були працівниками підприємств у сфері будівництва та проектування, було викрито у тому, що вони налагодили корупційний механізм з систематичним одержанням неправомірної вигоди від осіб, зацікавлених в отриманні дозвільних документів в сфері містобудівної діяльності.Волинські правоохоронці задокументували факти одержання від громадян, які були замовниками нових будівництв, значних сум коштів, від 1000 до 2500 доларів США, за здійснення реєстрацій та безперешкодне отримання декларацій про початок будівельних робіт.Суд призначив експосадовцю покарання у виді 5 років позбавлення волі із позбавленням на два роки права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях, та з конфіскацією майна.Окрім того, у дохід держави конфісковано понад 90 000 доларів США, більше 10 000 євро та 61500 гривень, вилучених у нього.Спільників ексчиновника притягнуто до кримінальної відповідальності у виді штрафів.