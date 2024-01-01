На Донеччині загинув спецпризначенець президентської бригади з Волині

На Донеччині загинув спецпризначенець президентської бригади з Волині
До Берестечківської громади на Волині знову надійшла сумна звістка про загибель на фронті краянина.

Про це у фейсбуці інформує Берестечківська міськрада.

Учора, 23 червня, під час виконання бойового завдання поблизу села Красногорівка на Донеччині загинув солдат 21-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Рябий Руслан Павлович (20.09.1985 року народження), житель села Перемиль.
На Донеччині загинув спецпризначенець президентської бригади з Волині

У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.

«З великим сумом співчуваємо рідним та близьким. Сумуємо разом з Вами в тяжку годину скорботи та складаємо шану загиблому Герою. Нехай його душа знайде вічний спокій, а пам'ять про нього залишиться назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначили у міськраді.

Про всі деталі зустрічі та прощання з військовим повідомлять згодом.


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Теги: загиблі, війна
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