На Донеччині загинув спецпризначенець президентської бригади з Волині

До Берестечківської громади на Волині знову надійшла сумна звістка про загибель на фронті краянина.Про це у фейсбуці інформує Берестечківська міськрада.Учора, 23 червня, під час виконання бойового завдання поблизу села Красногорівка на Донеччині загинув солдат 21-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького(20.09.1985 року народження), житель села Перемиль.У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.«З великим сумом співчуваємо рідним та близьким. Сумуємо разом з Вами в тяжку годину скорботи та складаємо шану загиблому Герою. Нехай його душа знайде вічний спокій, а пам'ять про нього залишиться назавжди в наших серцях. Вічна пам’ять і слава Герою!» - зазначили у міськраді.Про всі деталі зустрічі та прощання з військовим повідомлять згодом.