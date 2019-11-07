У Луцьку створили подкаст про 400 років заборони української мови

Настя Передрій.



Це вже третій сезон подкасту і він розповідає про те, як понад чотири століття в українців намагалися відібрати мову. Загалом вийде 10 епізодів, перший присвячений репресованій літері «Ґ»,



Випуск триває три хвилини, але робота над кожним із них займає кілька тижнів, адже потрібно опрацювати історичні джерела, мовні праці, написати сценарій, озвучити, змонтувати тощо.



«У мене був шок від кількості заборон української мови. Різні джерела пишуть по-різному. Це 100-134 задокументованих актів придушення української мови протягом чотирьох століть. І це лише те, що зафіксовано у документах. Якось я цей перелік дат і заборон переслала подрузі, вона зразу написала: «Мені погано. Це чудо, що ми ще говоримо українською», – розповіла Настя Передрій.



«Українізейшн: (за)боронити мову» виходить за підтримки Українського культурного фонду. Випуски можна послухати в аудіоформаті на Apple Podcasts, Spotify, YouTube Music, SoundCloud, або подивитися відеоверсії у TikTok та Instagram.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спеціальний сезон проєкту «Українізейшн», що має назву «(за)боронити мову» запустила радійниця із ЛуцькаЦе вже третій сезон подкасту і він розповідає про те, як понад чотири століття. Загалом вийде 10 епізодів, перший присвячений репресованій літері «Ґ», повідомляє телеграмканал misto.media.Випуск триває три хвилини, але робота над кожним із них займає кілька тижнів, адже потрібно опрацювати історичні джерела, мовні праці, написати сценарій, озвучити, змонтувати тощо.«У мене був шок від кількості заборон української мови. Різні джерела пишуть по-різному. Це 100-134 задокументованих актів придушення української мови протягом чотирьох століть. І це лише те, що зафіксовано у документах. Якось я цей перелік дат і заборон переслала подрузі, вона зразу написала: «Мені погано. Це чудо, що ми ще говоримо українською», – розповіла Настя Передрій.«Українізейшн: (за)боронити мову» виходить за підтримки Українського культурного фонду. Випуски можна послухати в аудіоформаті на Apple Podcasts, Spotify, YouTube Music, SoundCloud, або подивитися відеоверсії у TikTok та Instagram.

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