Як на Марсі: на Волині зафіксували рідкісне атмосферне явище





Про це пише



Відповідні фотографії опубліковало UaMeteo. Зафіксувати явище вдалося у місті Ківерцях.



"Сезон сріблястих хмар триває", — йдеться у повідомленні.



Сріблясті хмари – це найвищі хмари в атмосфері Землі. Вони видно лише при освітленні Сонцем, коли воно знаходиться на висоті 6-16 ° під горизонтом. Хмари пересуваються у верхніх шарах атмосфери виключно швидко – їхня середня швидкість становить близько 27,8 метра в секунду.



Найчастіше в північній півкулі вони з’являються з травня по вересень, причому, наприклад, на широті 56° найчастіше — з останніх десяти днів червня до другої декади липня.



Хмари можуть навіть здатися світиться, тому що сонце, що зайшло, може підсвічувати тільки досить високі об’єкти, як небосхил або мезосферні хмари.



Цікаво, що аналогічні явища спостерігаються на інших планетах, зокрема, на Марсі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У небі над Волинню виявили рідкісне атмосферне явище — сріблясті хмари, або, як їх ще називають, хмари, що світяться. Вони видно в глибоких сутінках, безпосередньо після заходу сонця або перед сходом Сонця.Про це пише Телеграф Відповідні фотографії опубліковало UaMeteo. Зафіксувати явище вдалося у місті Ківерцях."Сезон сріблястих хмар триває", — йдеться у повідомленні.Сріблясті хмари – це найвищі хмари в атмосфері Землі. Вони видно лише при освітленні Сонцем, коли воно знаходиться на висоті 6-16 ° під горизонтом. Хмари пересуваються у верхніх шарах атмосфери виключно швидко – їхня середня швидкість становить близько 27,8 метра в секунду.Найчастіше в північній півкулі вони з’являються з травня по вересень, причому, наприклад, на широті 56° найчастіше — з останніх десяти днів червня до другої декади липня.Хмари можуть навіть здатися світиться, тому що сонце, що зайшло, може підсвічувати тільки досить високі об’єкти, як небосхил або мезосферні хмари.Цікаво, що аналогічні явища спостерігаються на інших планетах, зокрема, на Марсі.

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