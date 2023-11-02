Як на Марсі: на Волині зафіксували рідкісне атмосферне явище

Як на Марсі: на Волині зафіксували рідкісне атмосферне явище
У небі над Волинню виявили рідкісне атмосферне явище — сріблясті хмари, або, як їх ще називають, хмари, що світяться. Вони видно в глибоких сутінках, безпосередньо після заходу сонця або перед сходом Сонця.

Про це пише Телеграф.

Відповідні фотографії опубліковало UaMeteo. Зафіксувати явище вдалося у місті Ківерцях.

"Сезон сріблястих хмар триває", — йдеться у повідомленні.
Як на Марсі: на Волині зафіксували рідкісне атмосферне явище

Сріблясті хмари – це найвищі хмари в атмосфері Землі. Вони видно лише при освітленні Сонцем, коли воно знаходиться на висоті 6-16 ° під горизонтом. Хмари пересуваються у верхніх шарах атмосфери виключно швидко – їхня середня швидкість становить близько 27,8 метра в секунду.
Як на Марсі: на Волині зафіксували рідкісне атмосферне явище

Найчастіше в північній півкулі вони з’являються з травня по вересень, причому, наприклад, на широті 56° найчастіше — з останніх десяти днів червня до другої декади липня.
Як на Марсі: на Волині зафіксували рідкісне атмосферне явище

Хмари можуть навіть здатися світиться, тому що сонце, що зайшло, може підсвічувати тільки досить високі об’єкти, як небосхил або мезосферні хмари.
Як на Марсі: на Волині зафіксували рідкісне атмосферне явище

Цікаво, що аналогічні явища спостерігаються на інших планетах, зокрема, на Марсі.
Як на Марсі: на Волині зафіксували рідкісне атмосферне явище
Як на Марсі: на Волині зафіксували рідкісне атмосферне явище

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Теги: природа, Волинь
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