Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі місцями слабкий туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі місцями слабкий туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.
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