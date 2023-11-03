На Донеччині загинув воїн з Волині Руслан Рябий
Сьогодні, 21:14
Війна, яку розв'язав проти України путін та його окупаційна армія, принесла ще одну страшну щвістку на Волині. Загинув ще один воїн з області.
Про це повідомили у Берестечківській громаді.
23.06.2024 року під час виконання бойового завдання поблизу с. Красногорівка Донецької області загинув солдат 21-го окремого батальйону спеціального призначення, окремої президентської бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького Рябий Руслан Павлович 20.09.1985 року народження житель села Перемиль.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
Про всі деталі зустрічі та прощання з військовим повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомили у Берестечківській громаді.
23.06.2024 року під час виконання бойового завдання поблизу с. Красногорівка Донецької області загинув солдат 21-го окремого батальйону спеціального призначення, окремої президентської бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького Рябий Руслан Павлович 20.09.1985 року народження житель села Перемиль.
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
Про всі деталі зустрічі та прощання з військовим повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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