На Донеччині загинув воїн з Волині Руслан Рябий

На Донеччині загинув воїн з Волині Руслан Рябий
Війна, яку розв'язав проти України путін та його окупаційна армія, принесла ще одну страшну щвістку на Волині. Загинув ще один воїн з області.

Про це повідомили у Берестечківській громаді.

23.06.2024 року під час виконання бойового завдання поблизу с. Красногорівка Донецької області загинув солдат 21-го окремого батальйону спеціального призначення, окремої президентської бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького Рябий Руслан Павлович 20.09.1985 року народження житель села Перемиль.

У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.

Про всі деталі зустрічі та прощання з військовим повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Україна, Волинь, втрата, Берестечко, Перемиль, загибель, війна
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