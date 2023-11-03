На Донеччині загинув воїн з Волині Руслан Рябий





Про це повідомили у Берестечківській громаді.



23.06.2024 року під час виконання бойового завдання поблизу с. Красногорівка Донецької області загинув солдат 21-го окремого батальйону спеціального призначення, окремої президентської бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького Рябий Руслан Павлович 20.09.1985 року народження житель села Перемиль.



У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.



Про всі деталі зустрічі та прощання з військовим повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна, яку розв'язав проти України путін та його окупаційна армія, принесла ще одну страшну щвістку на Волині. Загинув ще один воїн з області.Про це повідомили у Берестечківській громаді.23.06.2024 року під час виконання бойового завдання поблизу с. Красногорівка Донецької області загинув солдат 21-го окремого батальйону спеціального призначення, окремої президентської бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького20.09.1985 року народження житель села Перемиль.У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.Про всі деталі зустрічі та прощання з військовим повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію