На Волині – карантин через поширення небезпечного шкідника

У зв’язку з виявленням на території міста Ковель регульованого шкідливого організму – американського білого метелика (Hyphantria cunea) відповідно до розпорядженням голови Ковельської РДА від 15.09.2021 № 185 запроваджений карантинний режим в межах міста Ковель, загальною площею 4730 га.Про це повідомили у Ковельській міській раді.Американський білий метелик — це агресивний шкідник, що пошкоджує понад 250 видів плодових, декоративних, лісових дерев, особливо полюбляє шовковицю, клен, волоський горіх. Основна ознака пошкодження – наявність на деревах павутинних гнізд.Комунальними підприємствами міста вживаються невідкладні заходи відповідно до розпоряджень голови Ковельської РДА та Ковельського міського голови.Для вдалого знищення цього небезпечного шкідника громадянам та суб’єктам господарювання усіх форм власності необхідно регулярно обстежувати зелені насадження на власних територіях, ретельно оглядаючи крону дерева, особливо в 1-й декаді червня та у 2-й декаді серпня, коли з’являються перші павутинні гнізда гусениць I і II поколінь. Особливу увагу потрібно звернути на шовковицю і клен ясенелистий, що ростуть на території або у межах саду, де зазвичай оселяється цей шкідник.Згідно з рекомендаціями відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в області, виявлені гнізда, а іноді і яйцекладки, необхідно зрізувати і спалювати разом з гусеницями.Тільки спільними зусиллями можна зупинити розповсюдження шкідника!