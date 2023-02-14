Де 25 червня на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК

Де 25 червня на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК
У вівторок 25 червня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.

У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
Де 25 червня на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

Графіки можна знайти за ПОСИЛАННЯМ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Волиньобленерго, відключення світла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – карантин через поширення небезпечного шкідника
Сьогодні, 22:38
Де 25 червня на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 21:57
На Донеччині загинув воїн з Волині Руслан Рябий
Сьогодні, 21:14
Зеленський звільнив генерала Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 червня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Чому в частині Луцька зникло світло і коли воно з'явиться Чому в частині Луцька зникло світло і коли воно з'явиться
15 травень, 21:16
15 лютого на Волині не відключатимуть світла 15 лютого на Волині не відключатимуть світла
14 лютий, 2023, 22:13
Де у Луцьку та на Волині відключатимуть світло 9 лютого Де у Луцьку та на Волині відключатимуть світло 9 лютого
08 лютий, 2023, 22:18
Де і коли на Волині відключатимуть світло 7 лютого Де і коли на Волині відключатимуть світло 7 лютого
06 лютий, 2023, 23:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – карантин через поширення небезпечного шкідника
Сьогодні, 22:38
 0
Де 25 червня на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 21:57
 0
На Донеччині загинув воїн з Волині Руслан Рябий
Сьогодні, 21:14
 0
Зеленський звільнив генерала Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8