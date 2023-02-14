Де 25 червня на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 21:57
У вівторок 25 червня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
Графіки можна знайти за ПОСИЛАННЯМ.
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Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
Графіки можна знайти за ПОСИЛАННЯМ.
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