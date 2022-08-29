Зеленський звільнив генерала Содоля з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ

Юрія Содоля звільнили з посади командувача Об’єднаних сил Збройних сил України. Його замінить бригадний генерал Андрій Гнатов.



Про це ввечері в понеділок, 24 червня, у відеозверненні оголосив президент Володимир Зеленський, - пише



"Обговорили також і кадрові питання у Збройних силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", – сказав він, розповідаючи про нараду з військовими.



Нагадаємо, що раніше до Державного бюро розслідувань надійшла заява на командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Перевірити діяльність генерал-лейтенанта попросив начальник штабу бригади Національної гвардії "Азов" Богдан Кротевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генерал-лейтенантазвільнили з посади командувача Об’єднаних сил Збройних сил України. Його замінить бригадний генералПро це ввечері в понеділок, 24 червня, у відеозверненні оголосив президент Володимир Зеленський, - пише Obozrevatel. "Обговорили також і кадрові питання у Збройних силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", – сказав він, розповідаючи про нараду з військовими.Нагадаємо, що раніше до Державного бюро розслідувань надійшла заява на командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Перевірити діяльність генерал-лейтенанта попросив начальник штабу бригади Національної гвардії "Азов" Богдан Кротевич.

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