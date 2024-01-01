На Буковині ухилянт намагався задушити військового з ТЦК
Сьогодні, 18:03
На Буковині чоловік, затриманий за невдалу спробу втекти за кордон, намагався задушити військовослужбовця ТЦК.
Про це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.
Чернівецький обласний ТЦК та СП повідомив, що затриманого везли на автівці на задньому сидінні, і той напав на службовця — він спробував його задушити паском безпеки.
Вгамовувала нападника оперативна група, а постраждалому викликали швидку.
Після цього чоловік намагався виставити себе постраждалим і виклав відповідне відео в соцмережах.
У ТЦК додали, що постраждав колишній десантник.
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Про це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.
Чернівецький обласний ТЦК та СП повідомив, що затриманого везли на автівці на задньому сидінні, і той напав на службовця — він спробував його задушити паском безпеки.
Вгамовувала нападника оперативна група, а постраждалому викликали швидку.
Після цього чоловік намагався виставити себе постраждалим і виклав відповідне відео в соцмережах.
У ТЦК додали, що постраждав колишній десантник.
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