На Буковині ухилянт намагався задушити військового з ТЦК

На Буковині чоловік, затриманий за невдалу спробу втекти за кордон, намагався задушитиПро це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.Чернівецький обласний ТЦК та СП повідомив, що затриманого везли на автівці на задньому сидінні, і той напав на службовця — він спробував його задушити паском безпеки.Вгамовувала нападника оперативна група, а постраждалому викликали швидку.Після цього чоловік намагався виставити себе постраждалим і виклав відповідне відео в соцмережах.У ТЦК додали, що постраждав колишній десантник.