На Буковині ухилянт намагався задушити військового з ТЦК

На Буковині ухилянт намагався задушити військового з ТЦК
На Буковині чоловік, затриманий за невдалу спробу втекти за кордон, намагався задушити військовослужбовця ТЦК.

Про це у телеграмі повідомив Український інформаційний центр.

Чернівецький обласний ТЦК та СП повідомив, що затриманого везли на автівці на задньому сидінні, і той напав на службовця — він спробував його задушити паском безпеки.

Вгамовувала нападника оперативна група, а постраждалому викликали швидку.

Після цього чоловік намагався виставити себе постраждалим і виклав відповідне відео в соцмережах.

У ТЦК додали, що постраждав колишній десантник.

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Теги: ухилянт, кордон
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