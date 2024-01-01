Вшанували жертв розстрілу у Луцькій тюрмі
Сьогодні, 17:40
Сьогодні, 23 червня, — день розстрілу в’язнів Луцької тюрми. Щороку у цей літній день небайдужі жителі нашої громади схиляють голови на знак шани невинних жертв тоталітарного режиму.
Адже за різними даними руками НКВС було закатовано й розстріляно понад дві тисячі людей. Серед них – патріотично налаштована молодь, активісти Організації українських націоналістів, інтелігенція краю, повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
Представники міської та обласної влади, духовенства, прикордонників, поліції і Нацгвардії зібралися сьогодні на подвір'ї колишньої в'язниці. Священнослужителі відслужили панахиду, освятивши пам'ятні дошки з іменами загиблих, а заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт поклали живі квіти до мурів розстрільної стіни.
У своїй промові митрополит Луцький та Волинський Михаїл зазначив:«Кожен, хто загинув під час розстрілів у Луцькій тюрмі – святий, адже віддав своє життя за свої переконання, за українську державність. І ми не маємо забувати цих людей. А маємо робити висновки, хто наш сусід і які його методи впливу на українців, що не хочуть коритися рабській ідеології. Маємо бути мужніми, впевненими і об'єднаними — тоді перемога буде за нами».
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Адже за різними даними руками НКВС було закатовано й розстріляно понад дві тисячі людей. Серед них – патріотично налаштована молодь, активісти Організації українських націоналістів, інтелігенція краю, повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
Представники міської та обласної влади, духовенства, прикордонників, поліції і Нацгвардії зібралися сьогодні на подвір'ї колишньої в'язниці. Священнослужителі відслужили панахиду, освятивши пам'ятні дошки з іменами загиблих, а заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт поклали живі квіти до мурів розстрільної стіни.
У своїй промові митрополит Луцький та Волинський Михаїл зазначив:«Кожен, хто загинув під час розстрілів у Луцькій тюрмі – святий, адже віддав своє життя за свої переконання, за українську державність. І ми не маємо забувати цих людей. А маємо робити висновки, хто наш сусід і які його методи впливу на українців, що не хочуть коритися рабській ідеології. Маємо бути мужніми, впевненими і об'єднаними — тоді перемога буде за нами».
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