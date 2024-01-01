Волинянам пояснили алгоритм дій при знищенні майна через війну

майно пошкоджене або знищене через воєнні дії, потрібно насамперед викликати поліцію.



Суму і обсяг заподіяних збитків встановлюють у межах кримінального провадження, а відшкодовують — у судовому порядку. Тому власники майна (або їх представники) повинні звертатися до правоохоронних органів із заявою,



В управлінні з питань оборонної роботи і взаємодії з правоохоронними органами Волинської ОДА розповіли, що постраждалі повинні діяти, як і у разі будь-яких інших злочинів — викликати поліцію.



«На місце події виїжджає слідчо-оперативна група, проводить обстеження місця, фіксує дані і допитує потерпілих та свідків. За результатами збору первинної інформації можуть проводитися різноманітні експертизи. Наприклад, якщо пошкоджена будівля, то може призначатись будівельна експертиза, щоб з’ясувати суму збитків. Також важливі акти пожежників, які вони складають за місцем огляду події, — це теж документи, які можуть бути аргументом для відшкодування збитків»,— у коментарі розповів начальник управління з питань оборонної роботи і взаємодії з правоохоронними органами Волинської ОДА Євгеній Блащук.



Він додав: якщо ж під час огляду на місці події не були враховані якісь предмети, то постраждалий повинен про це повідомити в показаннях слідчому, надаючи додаткові матеріали.



Наприклад, якщо був знищений холодильник, тоді доказом можуть бути документи про його купівлю.



А поки відповідальні за злочин особи не встановлені слідством, можуть бути й інші механізми відшкодування збитків. Наприклад, поки проводиться розслідування, місцева влада допомагає відремонтувати пошкоджене майно (компенсацією займаються зазвичай органи місцевого самоврядування — керівництво тієї громади, у якій це трапилося).



У поліції наголошують, що максимальна фіксація фактів про збитки, заподіяні в результаті бойових дій, важлива. Такі реєстри допоможуть визначити суму репарацій, яку повинна виплатити Росія за протиправне вторгнення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській ОВА пояснили: якщо ваше, потрібно насамперед викликати поліцію.Суму і обсяг заподіяних збитків встановлюють у межах кримінального провадження, а відшкодовують — у судовому порядку. Тому власники майна (або їх представники) повинні звертатися до правоохоронних органів із заявою, повідомляє телеграмканал misto.media.В управлінні з питань оборонної роботи і взаємодії з правоохоронними органами Волинської ОДА розповіли, що постраждалі повинні діяти, як і у разі будь-яких інших злочинів — викликати поліцію.«На місце події виїжджає слідчо-оперативна група, проводить обстеження місця, фіксує дані і допитує потерпілих та свідків. За результатами збору первинної інформації можуть проводитися різноманітні експертизи. Наприклад, якщо пошкоджена будівля, то може призначатись будівельна експертиза, щоб з’ясувати суму збитків. Також важливі акти пожежників, які вони складають за місцем огляду події, — це теж документи, які можуть бути аргументом для відшкодування збитків»,— у коментарі розповів начальник управління з питань оборонної роботи і взаємодії з правоохоронними органами Волинської ОДАВін додав: якщо ж під час огляду на місці події не були враховані якісь предмети, то постраждалий повинен про це повідомити в показаннях слідчому, надаючи додаткові матеріали.Наприклад, якщо був знищений холодильник, тоді доказом можуть бути документи про його купівлю.А поки відповідальні за злочин особи не встановлені слідством, можуть бути й інші механізми відшкодування збитків. Наприклад, поки проводиться розслідування, місцева влада допомагає відремонтувати пошкоджене майно (компенсацією займаються зазвичай органи місцевого самоврядування — керівництво тієї громади, у якій це трапилося).У поліції наголошують, що максимальна фіксація фактів про збитки, заподіяні в результаті бойових дій, важлива. Такі реєстри допоможуть визначити суму репарацій, яку повинна виплатити Росія за протиправне вторгнення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію